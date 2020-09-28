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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:37

  jj1981ua написав:псевдопатриоты - это такие как ты. вы не мечтаете чтобы наша страна стала лучше и богаче, а надеетесь, что другим тоже станет плохо. ущербная психология лузеров.

а чего мне быть в Минске на протестах? я с идиотами и зомби стараюсь не контактировать.
я живу в своей стране. хотя белорусов считаю братским народом (как бы даже не я считаю, а история говорит об этом - например, жена князя Владимира - Рогнеда Полоцкая из Полоцка, что на территории современной Беларуси) и потому рад за них.

Те що я пишу(описую реальність) і те що я бажаю - це абсолютно різні речі.
Де я писав що ХОЧУ щоб білорусам було погано?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:49

  jj1981ua написав:по аргументам:
1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)
на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.

Це вірно.
Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше.
  jj1981ua написав:2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то

какие еще у вас аргументы?

Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти?

Принципова різниця - це цілі, які добивається влада.
В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями.
Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу?
В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:26

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Востаннє редагувалось jj1981ua в Пон 28 вер, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:27

      andrijk777 написав:
      jj1981ua написав:по аргументам:
    1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)
    на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.

    Це вірно.
    Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше.

    не совсем по нял по глубине - разложите
      andrijk777 написав:
      jj1981ua написав:2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то

    какие еще у вас аргументы?

    Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти?

    я не сколько за омон сколько против цветных революций по методичке г-на шарпа. и не потому, что методичка плохая, а потому что стране и ее гражданам потом не очень хорошо.
      andrijk777 написав:Принципова різниця - це цілі, які добивається влада.
    В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями.
    Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу?
    В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%?

    цель - террор? серьезно?
    насилие - это единственный способ держать граждан в повиновении и заставлять их не нарушать законы. в любой стране.
    про сша согласен - сам не понимаю весь их бред (может потому, что мы видим только часть того, что там происходит).
    в беларуси цель - честные выборы? ну вы и наивный. цель - сменить президента на послушного болванчика (как в одной соседней стране :lol: ) и разграбить все.

    вообще выборы в том виде, в котором мы (весь мир) имеем - это треш и бред. плебс выбирает фриков и лжецов, дающих любые нереальные обещания. об уровне избирателей говорить просто грустно.

    зы: специально для любителей демократии (а на самом деле в мире не демократия), предлагаю простую аналогию
    - вы приходите в больницу и у вас диагностируют что-то страшное и смертельное, но излечимое;
    - после вы заходите в кабинет, в котором сидят 5-10 врачей (некоторые без дипломов и вообще образования ,а просто купили бумажку), каждый из которых убеждает вас в том, что именно он сможет вас вылечить если вы его выберите (он за ваш выбор получит n-ю сумму);
    - вы после изучения всех предложений счастливо делаете свой выбор!

    примерно так проходят выборы - у кого больше админ, информ и др ресурсы - тот и побеждает.

    и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:42

        jj1981ua написав:и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно.


      За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.
      Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.
      А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения.
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