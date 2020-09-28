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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 131132133134 Додано: Пон 28 вер, 2020 18:37 jj1981ua написав: псевдопатриоты - это такие как ты. вы не мечтаете чтобы наша страна стала лучше и богаче, а надеетесь, что другим тоже станет плохо. ущербная психология лузеров.



а чего мне быть в Минске на протестах? я с идиотами и зомби стараюсь не контактировать.

я живу в своей стране. хотя белорусов считаю братским народом (как бы даже не я считаю, а история говорит об этом - например, жена князя Владимира - Рогнеда Полоцкая из Полоцка, что на территории современной Беларуси) и потому рад за них. псевдопатриоты - это такие как ты. вы не мечтаете чтобы наша страна стала лучше и богаче, а надеетесь, что другим тоже станет плохо. ущербная психология лузеров.а чего мне быть в Минске на протестах? я с идиотами и зомби стараюсь не контактировать.я живу в своей стране. хотя белорусов считаю братским народом (как бы даже не я считаю, а история говорит об этом - например, жена князя Владимира - Рогнеда Полоцкая из Полоцка, что на территории современной Беларуси) и потому рад за них.

Те що я пишу(описую реальність) і те що я бажаю - це абсолютно різні речі.

Де я писав що ХОЧУ щоб білорусам було погано? Те що я пишу(описую реальність) і те що я бажаю - це абсолютно різні речі. andrijk777

Повідомлень: 2547 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 18:49 jj1981ua написав: по аргументам:

1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)

на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.

по аргументам:1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.

Це вірно.

Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше.

jj1981ua написав: 2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то



какие еще у вас аргументы?

2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-токакие еще у вас аргументы?

Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти?



Принципова різниця - це цілі, які добивається влада.

В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями.

Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу?

В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%? Це вірно.Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше.Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти?Принципова різниця - це цілі, які добивається влада.В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями.Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу?В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%? andrijk777

Повідомлень: 2547 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 23:26 --> Востаннє редагувалось jj1981ua в Пон 28 вер, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Повідомлень: 404 З нами з: 01.03.14 Подякував: 65 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 23:27 andrijk777 написав: jj1981ua написав: по аргументам:

1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)

на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.

по аргументам:1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.

Це вірно.

Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше. Це вірно.Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше.

не совсем по нял по глубине - разложите

andrijk777 написав: jj1981ua написав: 2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то



какие еще у вас аргументы?

2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-токакие еще у вас аргументы?

Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти? Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти?

я не сколько за омон сколько против цветных революций по методичке г-на шарпа. и не потому, что методичка плохая, а потому что стране и ее гражданам потом не очень хорошо.

andrijk777 написав: Принципова різниця - це цілі, які добивається влада.

В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями.

Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу?

В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%? Принципова різниця - це цілі, які добивається влада.В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями.Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу?В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%?

цель - террор? серьезно?

насилие - это единственный способ держать граждан в повиновении и заставлять их не нарушать законы. в любой стране.

про сша согласен - сам не понимаю весь их бред (может потому, что мы видим только часть того, что там происходит).

в беларуси цель - честные выборы? ну вы и наивный. цель - сменить президента на послушного болванчика (как в одной соседней стране ) и разграбить все.



вообще выборы в том виде, в котором мы (весь мир) имеем - это треш и бред. плебс выбирает фриков и лжецов, дающих любые нереальные обещания. об уровне избирателей говорить просто грустно.



зы: специально для любителей демократии (а на самом деле в мире не демократия), предлагаю простую аналогию

- вы приходите в больницу и у вас диагностируют что-то страшное и смертельное, но излечимое;

- после вы заходите в кабинет, в котором сидят 5-10 врачей (некоторые без дипломов и вообще образования ,а просто купили бумажку), каждый из которых убеждает вас в том, что именно он сможет вас вылечить если вы его выберите (он за ваш выбор получит n-ю сумму);

- вы после изучения всех предложений счастливо делаете свой выбор!



примерно так проходят выборы - у кого больше админ, информ и др ресурсы - тот и побеждает.



и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно. не совсем по нял по глубине - разложитея не сколько за омон сколько против цветных революций по методичке г-на шарпа. и не потому, что методичка плохая, а потому что стране и ее гражданам потом не очень хорошо.цель - террор? серьезно?насилие - это единственный способ держать граждан в повиновении и заставлять их не нарушать законы. в любой стране.про сша согласен - сам не понимаю весь их бред (может потому, что мы видим только часть того, что там происходит).в беларуси цель - честные выборы? ну вы и наивный. цель - сменить президента на послушного болванчика (как в одной соседней стране) и разграбить все.вообще выборы в том виде, в котором мы (весь мир) имеем - это треш и бред. плебс выбирает фриков и лжецов, дающих любые нереальные обещания. об уровне избирателей говорить просто грустно.зы: специально для любителей демократии (а на самом деле в мире не демократия), предлагаю простую аналогию- вы приходите в больницу и у вас диагностируют что-то страшное и смертельное, но излечимое;- после вы заходите в кабинет, в котором сидят 5-10 врачей (некоторые без дипломов и вообще образования ,а просто купили бумажку), каждый из которых убеждает вас в том, что именно он сможет вас вылечить если вы его выберите (он за ваш выбор получит n-ю сумму);- вы после изучения всех предложений счастливо делаете свой выбор!примерно так проходят выборы - у кого больше админ, информ и др ресурсы - тот и побеждает.и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Повідомлень: 404 З нами з: 01.03.14 Подякував: 65 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 23:42 jj1981ua написав: и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно. и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно.



За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.

Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.

А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения. За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18505 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4448 раз. Подякували: 7169 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 131132133134 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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