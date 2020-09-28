andrijk777 написав: jj1981ua написав:
по аргументам:
1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)
на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.
Це вірно.
Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше.
не совсем по нял по глубине - разложите
andrijk777 написав: jj1981ua написав:
2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то
какие еще у вас аргументы?
Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти?
я не сколько за омон сколько против цветных революций по методичке г-на шарпа. и не потому, что методичка плохая, а потому что стране и ее гражданам потом не очень хорошо.
andrijk777 написав:
Принципова різниця - це цілі, які добивається влада.
В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями.
Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу?
В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%?
цель - террор? серьезно?
насилие - это единственный способ держать граждан в повиновении и заставлять их не нарушать законы. в любой стране.
про сша согласен - сам не понимаю весь их бред (может потому, что мы видим только часть того, что там происходит).
в беларуси цель - честные выборы? ну вы и наивный. цель - сменить президента на послушного болванчика (как в одной соседней стране
) и разграбить все.
вообще выборы в том виде, в котором мы (весь мир) имеем - это треш и бред. плебс выбирает фриков и лжецов, дающих любые нереальные обещания. об уровне избирателей говорить просто грустно.
зы: специально для любителей демократии (а на самом деле в мире не демократия), предлагаю простую аналогию
- вы приходите в больницу и у вас диагностируют что-то страшное и смертельное, но излечимое;
- после вы заходите в кабинет, в котором сидят 5-10 врачей (некоторые без дипломов и вообще образования ,а просто купили бумажку), каждый из которых убеждает вас в том, что именно он сможет вас вылечить если вы его выберите (он за ваш выбор получит n-ю сумму);
- вы после изучения всех предложений счастливо делаете свой выбор!
примерно так проходят выборы - у кого больше админ, информ и др ресурсы - тот и побеждает.
и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно.