jj1981ua написав:псевдопатриоты - это такие как ты. вы не мечтаете чтобы наша страна стала лучше и богаче, а надеетесь, что другим тоже станет плохо. ущербная психология лузеров.
а чего мне быть в Минске на протестах? я с идиотами и зомби стараюсь не контактировать. я живу в своей стране. хотя белорусов считаю братским народом (как бы даже не я считаю, а история говорит об этом - например, жена князя Владимира - Рогнеда Полоцкая из Полоцка, что на территории современной Беларуси) и потому рад за них.
Те що я пишу(описую реальність) і те що я бажаю - це абсолютно різні речі. Де я писав що ХОЧУ щоб білорусам було погано?
jj1981ua написав:по аргументам: 1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?) на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.
Це вірно. Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше.
jj1981ua написав:2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то
какие еще у вас аргументы?
Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти?
Принципова різниця - це цілі, які добивається влада. В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями. Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу? В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%?
jj1981ua написав:по аргументам: 1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?) на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.
Це вірно. Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше.
не совсем по нял по глубине - разложите
andrijk777 написав:
jj1981ua написав:2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то
какие еще у вас аргументы?
Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти?
я не сколько за омон сколько против цветных революций по методичке г-на шарпа. и не потому, что методичка плохая, а потому что стране и ее гражданам потом не очень хорошо.
andrijk777 написав:Принципова різниця - це цілі, які добивається влада. В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями. Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу? В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%?
цель - террор? серьезно? насилие - это единственный способ держать граждан в повиновении и заставлять их не нарушать законы. в любой стране. про сша согласен - сам не понимаю весь их бред (может потому, что мы видим только часть того, что там происходит). в беларуси цель - честные выборы? ну вы и наивный. цель - сменить президента на послушного болванчика (как в одной соседней стране ) и разграбить все.
вообще выборы в том виде, в котором мы (весь мир) имеем - это треш и бред. плебс выбирает фриков и лжецов, дающих любые нереальные обещания. об уровне избирателей говорить просто грустно.
зы: специально для любителей демократии (а на самом деле в мире не демократия), предлагаю простую аналогию - вы приходите в больницу и у вас диагностируют что-то страшное и смертельное, но излечимое; - после вы заходите в кабинет, в котором сидят 5-10 врачей (некоторые без дипломов и вообще образования ,а просто купили бумажку), каждый из которых убеждает вас в том, что именно он сможет вас вылечить если вы его выберите (он за ваш выбор получит n-ю сумму); - вы после изучения всех предложений счастливо делаете свой выбор!
примерно так проходят выборы - у кого больше админ, информ и др ресурсы - тот и побеждает.
и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua написав:и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно.
За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч. Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались. А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения.
jj1981ua написав:в беларуси цель - честные выборы? ну вы и наивный. цель - сменить президента на послушного болванчика (как в одной соседней стране ) и разграбить все.
вообще выборы в том виде, в котором мы (весь мир) имеем - это треш и бред. плебс выбирает фриков и лжецов, дающих любые нереальные обещания. об уровне избирателей говорить просто грустно
Правильно, тільки самодєржавіє, від батька до сина, від Олександра Григоровича до Миколи Олександровича ( прикинь, як Путіну не пощастило). А то розвели тут кольорових революцій, понапридумували гильотин з чекістами, ліберасти хренові.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.