Додано: Пон 28 вер, 2020 23:27

andrijk777 написав: jj1981ua написав: по аргументам:

1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)

на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.

по аргументам:1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.

Це вірно.

Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше. Це вірно.Але це дуже примітивно для мене. Вибачте за нескромність, але я мислю і аналізую такі речі глибше.

andrijk777 написав: jj1981ua написав: 2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то



какие еще у вас аргументы?

2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-токакие еще у вас аргументы?

Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти? Щось я не зрозумів - ви за ОМОН чи проти?

andrijk777 написав: Принципова різниця - це цілі, які добивається влада.

В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями.

Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу?

В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%? Принципова різниця - це цілі, які добивається влада.В Білорусії - ціль це терор, ціль - залякати протестуючих побоями.Франція/США - інші цілі. Там ціль щоб протестуючі не били вітрини, не перекидали авто і т.д. Більше того - мені взагалі не зрозумілі цілі протестуючих. Ось яка ціль протестів в США? "Життя чорних має значення"? - Ну ок. І що хтось проти? Як влада має виконувати таку вимогу?В Білорусії ціль чітка і зрозуміла - чесні вибори. Чи хтось ще сумнівається що Лука сфальсифікував свої 80%?

не совсем по нял по глубине - разложитея не сколько за омон сколько против цветных революций по методичке г-на шарпа. и не потому, что методичка плохая, а потому что стране и ее гражданам потом не очень хорошо.цель - террор? серьезно?насилие - это единственный способ держать граждан в повиновении и заставлять их не нарушать законы. в любой стране.про сша согласен - сам не понимаю весь их бред (может потому, что мы видим только часть того, что там происходит).в беларуси цель - честные выборы? ну вы и наивный. цель - сменить президента на послушного болванчика (как в одной соседней стране) и разграбить все.вообще выборы в том виде, в котором мы (весь мир) имеем - это треш и бред. плебс выбирает фриков и лжецов, дающих любые нереальные обещания. об уровне избирателей говорить просто грустно.зы: специально для любителей демократии (а на самом деле в мире не демократия), предлагаю простую аналогию- вы приходите в больницу и у вас диагностируют что-то страшное и смертельное, но излечимое;- после вы заходите в кабинет, в котором сидят 5-10 врачей (некоторые без дипломов и вообще образования ,а просто купили бумажку), каждый из которых убеждает вас в том, что именно он сможет вас вылечить если вы его выберите (он за ваш выбор получит n-ю сумму);- вы после изучения всех предложений счастливо делаете свой выбор!примерно так проходят выборы - у кого больше админ, информ и др ресурсы - тот и побеждает.и я не согласен, что тихановская выиграла. дед выиграл - другое доказать невозможно.