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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:40
19yuriy91 написав:
ну а шо, хороший троллинг
лука проводит тайную инаугурацию, эта получает левое удостоверение
Не очень хорошо видно - а чья печать и подпись на документе ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:42
freeze написав: 19yuriy91 написав:
ну а шо, хороший троллинг
лука проводит тайную инаугурацию, эта получает левое удостоверение
Не очень хорошо видно - а чья печать и подпись на документе ?
было б прикольно, если б самой госпожи новой президентши
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:13
«Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов «Белаз» в РФ», — сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на форуме регионов России и Белоруссии.
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