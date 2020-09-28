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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:40

  19yuriy91 написав:ну а шо, хороший троллинг
лука проводит тайную инаугурацию, эта получает левое удостоверение


Не очень хорошо видно - а чья печать и подпись на документе ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:42

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:ну а шо, хороший троллинг
лука проводит тайную инаугурацию, эта получает левое удостоверение


Не очень хорошо видно - а чья печать и подпись на документе ?

было б прикольно, если б самой госпожи новой президентши
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:13

Re: Політична ситуація

«Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов «Белаз» в РФ», — сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на форуме регионов России и Белоруссии.
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