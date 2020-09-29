RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:05

  sal написав:«Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов «Белаз» в РФ», — сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на форуме регионов России и Белоруссии.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5300
З нами з: 31.08.09
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:35

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:
  19yuriy91 написав:ну а шо, хороший троллинг
лука проводит тайную инаугурацию, эта получает левое удостоверение


Не очень хорошо видно - а чья печать и подпись на документе ?

было б прикольно, если б самой госпожи новой президентши

ну если не литовская, то польская)
"дана наместнику над холопами речи посполитой..."
в их фантазиях, которым не суждено сбыться :lol:
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 404
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 65 раз.
    Подякували: 122 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 132133134135
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.