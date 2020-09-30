Додано: Сер 30 вер, 2020 20:29

andrijk777 написав: jj1981ua написав: как-то совсем нудно стало на повестке дня протеста.

как-то совсем нудно стало на повестке дня протеста.

Тому що загнулись протести. В мене була остання надія - це інавгурація. Але Лука безпомилково її провів. І ніяких особливих протестних акцій не було.

ВСЕ.

Як я вже писав - тепер у них одна надія - економічний колапс.

На Хартії усі статті вже тільки про це:

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать

Нам нужен второй фронт - экономический

Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко

Це 3 останні статті в рубриці "Мнение" Тому що загнулись протести. В мене була остання надія - це інавгурація. Але Лука безпомилково її провів. І ніяких особливих протестних акцій не було.ВСЕ.Як я вже писав -На Хартії усі статті вже тільки про це:Це 3 останні статті в рубриці "Мнение"

да очевидно же, что никакого экономического коллапса не будет:1. вы посмотрите сколько лет наша страна идет к коллапсу в долг - это можно делать вечно!2. если будет совсем плохо то мы все понимает, что одна соседняя страна отвалит пару ярдов для "стабилизации".даже экономические забастовки прошли крайне вяло - да и с чего бы им быть массовыми?ну а домохозяйка может и дальше встречаться со всеми, создавать теневое правительство и тд - это все ни о чем. бой проигран. а я разочарован.подведя итог, можно уверенно сказать, что никакого плана Б у оппозиции нет. методичка оказалась на 1 страницу. я ожидал каких-то интересных идей и вариантов, а тут...вывод прост: свалить можно только сомневающийся в себе режим (все выслушивания советов, оглядки на запад, восток и еще хз куда - позиция слабого). а по 2-м примерам (китай 1989 и беларусь 2020) можно смело сказать, что революцию совсем не сложно закатать в асфальт. главное - быть уверенным в своей правоте.печально, что уже деградация образования в мире докатилась абсолютно до всего, даже до пропаганды и политтехнологий. одноходовый тупизм.