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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:05

  sal написав:«Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов «Белаз» в РФ», — сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на форуме регионов России и Белоруссии.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:35

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:
  19yuriy91 написав:ну а шо, хороший троллинг
лука проводит тайную инаугурацию, эта получает левое удостоверение


Не очень хорошо видно - а чья печать и подпись на документе ?

было б прикольно, если б самой госпожи новой президентши

ну если не литовская, то польская)
"дана наместнику над холопами речи посполитой..."
в их фантазиях, которым не суждено сбыться :lol:
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:46

    Re: Політична ситуація в Білорусі

    как-то совсем нудно стало на повестке дня протеста.
    Зображення
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:01

        jj1981ua написав:как-то совсем нудно стало на повестке дня протеста.

      Тому що загнулись протести. В мене була остання надія - це інавгурація. Але Лука безпомилково її провів. І ніяких особливих протестних акцій не було.
      ВСЕ.
      Як я вже писав - тепер у них одна надія - економічний колапс.
      На Хартії усі статті вже тільки про це:
      Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
      Нам нужен второй фронт - экономический
      Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
      Це 3 останні статті в рубриці "Мнение"
      andrijk777
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      Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:29

        andrijk777 написав:
        jj1981ua написав:как-то совсем нудно стало на повестке дня протеста.

      Тому що загнулись протести. В мене була остання надія - це інавгурація. Але Лука безпомилково її провів. І ніяких особливих протестних акцій не було.
      ВСЕ.
      Як я вже писав - тепер у них одна надія - економічний колапс.
      На Хартії усі статті вже тільки про це:
      Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
      Нам нужен второй фронт - экономический
      Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
      Це 3 останні статті в рубриці "Мнение"

      да очевидно же, что никакого экономического коллапса не будет:
      1. вы посмотрите сколько лет наша страна идет к коллапсу в долг - это можно делать вечно!
      2. если будет совсем плохо то мы все понимает, что одна соседняя страна отвалит пару ярдов для "стабилизации".

      даже экономические забастовки прошли крайне вяло - да и с чего бы им быть массовыми?
      ну а домохозяйка может и дальше встречаться со всеми, создавать теневое правительство и тд - это все ни о чем. бой проигран. а я разочарован.

      подведя итог, можно уверенно сказать, что никакого плана Б у оппозиции нет. методичка оказалась на 1 страницу. я ожидал каких-то интересных идей и вариантов, а тут...

      вывод прост: свалить можно только сомневающийся в себе режим (все выслушивания советов, оглядки на запад, восток и еще хз куда - позиция слабого). а по 2-м примерам (китай 1989 и беларусь 2020) можно смело сказать, что революцию совсем не сложно закатать в асфальт. главное - быть уверенным в своей правоте.

      печально, что уже деградация образования в мире докатилась абсолютно до всего, даже до пропаганды и политтехнологий. одноходовый тупизм.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:55

          jj1981ua написав:да очевидно же, что никакого экономического коллапса не будет:

        Очевидно що колапс буде. Він ВЖЕ почався.
        andrijk777
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