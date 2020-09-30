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Додано: Вів 29 вер, 2020 18:05
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:35
ну если не литовская, то польская)
"дана наместнику над холопами речи посполитой..."
в их фантазиях, которым не суждено сбыться
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:46
Re: Політична ситуація в Білорусі
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:01
Тому що загнулись протести. В мене була остання надія - це інавгурація. Але Лука безпомилково її провів. І ніяких особливих протестних акцій не було.
ВСЕ.
Як я вже писав - тепер у них одна надія - економічний колапс.
На Хартії усі статті вже тільки про це:
Це 3 останні статті в рубриці "Мнение"
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:29
да очевидно же, что никакого экономического коллапса не будет:
1. вы посмотрите сколько лет наша страна идет к коллапсу в долг - это можно делать вечно!
2. если будет совсем плохо то мы все понимает, что одна соседняя страна отвалит пару ярдов для "стабилизации".
даже экономические забастовки прошли крайне вяло - да и с чего бы им быть массовыми?
ну а домохозяйка может и дальше встречаться со всеми, создавать теневое правительство и тд - это все ни о чем. бой проигран. а я разочарован.
подведя итог, можно уверенно сказать, что никакого плана Б у оппозиции нет. методичка оказалась на 1 страницу. я ожидал каких-то интересных идей и вариантов, а тут...
вывод прост: свалить можно только сомневающийся в себе режим (все выслушивания советов, оглядки на запад, восток и еще хз куда - позиция слабого). а по 2-м примерам (китай 1989 и беларусь 2020) можно смело сказать, что революцию совсем не сложно закатать в асфальт. главное - быть уверенным в своей правоте.
печально, что уже деградация образования в мире докатилась абсолютно до всего, даже до пропаганды и политтехнологий. одноходовый тупизм.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:55
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:29
ну это можно сказать обо всех странах мира - что-то надвигается непонятное. но касательно отдельно беларуси - то ничего особенного по экономике у них не поменялось. они в лучшем состоянии чем мы - у ник какая-никакая промышленность сохранилась. более того - она государственная, а не разворованная "псевдо эффективными собственниками".
так что они постабильнее будут даже не смотря на призывы нехты "покупать доллары, не платить налоги и тд".
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:14
Как-то прошла мимо новость про "расползание" команды нехты.
То ли кураторы "активистов" такие жадные, то ли бедные, то ли тупые.
Начинали вроде неплохо, а закончили "как всегда" - не поделили деньги
"За идею" разваливать свою или чужую страну - дураков нет
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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