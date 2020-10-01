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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 133134135136 Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:32 Вкладчик1234 написав: Как-то прошла мимо новость про "расползание" команды нехты.

То ли кураторы "активистов" такие жадные, то ли бедные, то ли тупые.



Начинали вроде неплохо, а закончили "как всегда" - не поделили деньги



"За идею" разваливать свою или чужую страну - дураков нет



https://strana.ua/news/292231-roman-protasevich-pochemu-ushel-iz-nekhty.html Как-то прошла мимо новость про "расползание" команды нехты.То ли кураторы "активистов" такие жадные, то ли бедные, то ли тупые.Начинали вроде неплохо, а закончили "как всегда" - не поделили деньги"За идею" разваливать свою или чужую страну - дураков нет



инфа с помойки (больше дерма только с сайтов типа лента ру) инфа с помойки (больше дерма только с сайтов типа лента ру) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 6205 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2586 раз. Подякували: 1843 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:54 Re: Політична ситуація в Білорусі prodigy написав: freeze написав:

За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.

Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.

А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения. За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения.



абсолютно отсутствует логика...если проголосовали 600к то 500-600 должны выйти на протест? допускаете , что проголосовать против тирана гораздо легче, чем выйти под дубинки ОМОНА? так что по фактам победила Тихановская абсолютно отсутствует логика...если проголосовали 600к то 500-600 должны выйти на протест? допускаете , что проголосовать против тирана гораздо легче, чем выйти под дубинки ОМОНА? так что по фактам победила Тихановская



Наоборот, чистая логика и математика.

Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты.

А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста. Наоборот, чистая логика и математика.Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты.А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18531 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4451 раз. Подякували: 7172 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 133134135136 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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