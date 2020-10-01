Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:54

prodigy написав: freeze написав:

За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.

Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.

А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения. За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения.



абсолютно отсутствует логика...если проголосовали 600к то 500-600 должны выйти на протест? допускаете , что проголосовать против тирана гораздо легче, чем выйти под дубинки ОМОНА? так что по фактам победила Тихановская абсолютно отсутствует логика...если проголосовали 600к то 500-600 должны выйти на протест? допускаете , что проголосовать против тирана гораздо легче, чем выйти под дубинки ОМОНА? так что по фактам победила Тихановская

Наоборот, чистая логика и математика.Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты.А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, имхо, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста.Таким образом теоретически можно допустить все, но тут мы уходим из сферы доказательств в сферу допущений.Кстати думал, что Лукашенко после выборов просидит максимум год, там какая-то будет конституционная реформа и новые выборы, но видя как быстро накал сдувается в Беларуси, уже не исключаю, что Бацька просидит у власти и больше года.