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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:32

  Вкладчик1234 написав:Как-то прошла мимо новость про "расползание" команды нехты.
То ли кураторы "активистов" такие жадные, то ли бедные, то ли тупые.

Начинали вроде неплохо, а закончили "как всегда" - не поделили деньги :lol:

"За идею" разваливать свою или чужую страну - дураков нет :lol:

https://strana.ua/news/292231-roman-protasevich-pochemu-ushel-iz-nekhty.html


инфа с помойки (больше дерма только с сайтов типа лента ру)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:54

Re: Політична ситуація в Білорусі

prodigy написав:
  freeze написав:
За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.
Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.
А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения.


абсолютно отсутствует логика...если проголосовали 600к то 500-600 должны выйти на протест? допускаете , что проголосовать против тирана гораздо легче, чем выйти под дубинки ОМОНА? так что по фактам победила Тихановская


Наоборот, чистая логика и математика.
Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты.
А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, имхо, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста.

Таким образом теоретически можно допустить все, но тут мы уходим из сферы доказательств в сферу допущений.

Кстати думал, что Лукашенко после выборов просидит максимум год, там какая-то будет конституционная реформа и новые выборы, но видя как быстро накал сдувается в Беларуси, уже не исключаю, что Бацька просидит у власти и больше года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:22

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:Наоборот, чистая логика и математика.
Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты.
А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, имхо, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста.

Таким образом теоретически можно допустить все, но тут мы уходим из сферы доказательств в сферу допущений.

А скільки в нас проголосовуло за Ющенка, а скільки вийшло на протести? Не працює тут така проста арифметика. Лукашенко реально дістав молодь саоїм маразмом, а скільки він реально набрав, ми вже не взнаємо.
От на наступних виборах почнеться реальна заруба, з кров'ю, на виборчих дільницях, якщо Лукашенко захоче повторити таку масштабну фальсифікацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:33

  lapay написав:От на наступних виборах почнеться реальна заруба, з кров'ю, на виборчих дільницях, якщо Лукашенко захоче повторити таку масштабну фальсифікацію.

Ось самий більший прикол в тому, що на наступних виборах Лука може намалювати собі 55% і все :D .
Тут багато його критикували що він собі забагато намалював - 80%, але я до сих пір вважаю що це не була велика помилка.
Тепер можна 55% намалювати і буде виглядатиме все більш-менш реалістично. :D
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