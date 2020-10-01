|
|
|
Політична ситуація в Білорусі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:32
инфа с помойки (больше дерма только с сайтов типа лента ру)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6205
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2586 раз.
- Подякували: 1843 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:54
prodigy написав: freeze написав:
За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.
Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.
А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения.
абсолютно отсутствует логика...если проголосовали 600к то 500-600 должны выйти на протест? допускаете , что проголосовать против тирана гораздо легче, чем выйти под дубинки ОМОНА? так что по фактам победила Тихановская
Наоборот, чистая логика и математика.
Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты.
А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, имхо, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста.
Таким образом теоретически можно допустить все, но тут мы уходим из сферы доказательств в сферу допущений.
Кстати думал, что Лукашенко после выборов просидит максимум год, там какая-то будет конституционная реформа и новые выборы, но видя как быстро накал сдувается в Беларуси, уже не исключаю, что Бацька просидит у власти и больше года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18534
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4454 раз.
- Подякували: 7172 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:22
freeze написав:
Наоборот, чистая логика и математика.
Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты.
А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, имхо, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста.
Таким образом теоретически можно допустить все, но тут мы уходим из сферы доказательств в сферу допущений.
А скільки в нас проголосовуло за Ющенка, а скільки вийшло на протести? Не працює тут така проста арифметика. Лукашенко реально дістав молодь саоїм маразмом, а скільки він реально набрав, ми вже не взнаємо.
От на наступних виборах почнеться реальна заруба, з кров'ю, на виборчих дільницях, якщо Лукашенко захоче повторити таку масштабну фальсифікацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10776
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:33
lapay написав:
От на наступних виборах почнеться реальна заруба, з кров'ю, на виборчих дільницях, якщо Лукашенко захоче повторити таку масштабну фальсифікацію.
Ось самий більший прикол в тому, що на наступних виборах Лука може намалювати собі 55% і все
.
Тут багато його критикували що він собі забагато намалював - 80%, але я до сих пір вважаю що це не була велика помилка.
Тепер можна 55% намалювати і буде виглядатиме все більш-менш реалістично.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2559
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|