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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:32
инфа с помойки (больше дерма только с сайтов типа лента ру)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:54
prodigy написав: freeze написав:
За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч.
Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались.
А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения.
абсолютно отсутствует логика...если проголосовали 600к то 500-600 должны выйти на протест? допускаете , что проголосовать против тирана гораздо легче, чем выйти под дубинки ОМОНА? так что по фактам победила Тихановская
Наоборот, чистая логика и математика.
Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты.
А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, имхо, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста.
Таким образом теоретически можно допустить все, но тут мы уходим из сферы доказательств в сферу допущений.
Кстати думал, что Лукашенко после выборов просидит максимум год, там какая-то будет конституционная реформа и новые выборы, но видя как быстро накал сдувается в Беларуси, уже не исключаю, что Бацька просидит у власти и больше года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:22
freeze написав:
Наоборот, чистая логика и математика.
Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты.
А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, имхо, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста.
Таким образом теоретически можно допустить все, но тут мы уходим из сферы доказательств в сферу допущений.
А скільки в нас проголосовуло за Ющенка, а скільки вийшло на протести? Не працює тут така проста арифметика. Лукашенко реально дістав молодь саоїм маразмом, а скільки він реально набрав, ми вже не взнаємо.
От на наступних виборах почнеться реальна заруба, з кров'ю, на виборчих дільницях, якщо Лукашенко захоче повторити таку масштабну фальсифікацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:33
lapay написав:
От на наступних виборах почнеться реальна заруба, з кров'ю, на виборчих дільницях, якщо Лукашенко захоче повторити таку масштабну фальсифікацію.
Ось самий більший прикол в тому, що на наступних виборах Лука може намалювати собі 55% і все
.
Тут багато його критикували що він собі забагато намалював - 80%, але я до сих пір вважаю що це не була велика помилка.
Тепер можна 55% намалювати і буде виглядатиме все більш-менш реалістично.
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andrijk777
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:00
andrijk777 написав:
Тепер можна 55% намалювати і буде виглядатиме все більш-менш реалістично
Не зможе намалювати, бо рубка буде, як раз, за чесний підрахунок голосів. Будуть реально штурмувати дільниці, якщо не буде чесних спостерігачів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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