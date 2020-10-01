freeze написав: За Тихановскую проголосовало почти 600 тысяч человек. Достаточно коррелирует со 100 тысячами на протестах, может на максимуме до 150 тысяч. Вышли бы 700-800 тысяч человек недовольных, можно было бы однозначно утверждать о какой-то фальсификации. А так даже самые рьяные сторонники Тихановской о таких цифрах и не заикались. А так одни допущения и предположения. Трамп вон тоже предполагает, что демократы попытаются его натянуть с голосованием по почте, а казалось бы трехсотлетняя демократия. А такие предположения.
абсолютно отсутствует логика...если проголосовали 600к то 500-600 должны выйти на протест? допускаете , что проголосовать против тирана гораздо легче, чем выйти под дубинки ОМОНА? так что по фактам победила Тихановская
Наоборот, чистая логика и математика. Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты. А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, имхо, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста.
Таким образом теоретически можно допустить все, но тут мы уходим из сферы доказательств в сферу допущений.
Кстати думал, что Лукашенко после выборов просидит максимум год, там какая-то будет конституционная реформа и новые выборы, но видя как быстро накал сдувается в Беларуси, уже не исключаю, что Бацька просидит у власти и больше года.
freeze написав:Наоборот, чистая логика и математика. Если бы на протест вышло 600 тысяч при 600 тысячах официально проголосовавших это бы явно и очевидно свидетельствовало о фальсификациях, поскольку не все выходят на протесты. А так можно лишь рассматривать некий коэффициент, соотношение сколько из реально проголосовавших вышло бы на протест. И этот коэффициент не в пользу Тихановской, имхо, при больше пяти миллионов проголосовавших количество протестовавших не впечатлило математически. Особенно если ввести поправку на то, что на протесты могли выйти и те, кто не ходил голосовать, или молодежь, не достигшая избирательного возраста.
Таким образом теоретически можно допустить все, но тут мы уходим из сферы доказательств в сферу допущений.
А скільки в нас проголосовуло за Ющенка, а скільки вийшло на протести? Не працює тут така проста арифметика. Лукашенко реально дістав молодь саоїм маразмом, а скільки він реально набрав, ми вже не взнаємо. От на наступних виборах почнеться реальна заруба, з кров'ю, на виборчих дільницях, якщо Лукашенко захоче повторити таку масштабну фальсифікацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:От на наступних виборах почнеться реальна заруба, з кров'ю, на виборчих дільницях, якщо Лукашенко захоче повторити таку масштабну фальсифікацію.
Ось самий більший прикол в тому, що на наступних виборах Лука може намалювати собі 55% і все . Тут багато його критикували що він собі забагато намалював - 80%, але я до сих пір вважаю що це не була велика помилка. Тепер можна 55% намалювати і буде виглядатиме все більш-менш реалістично.
andrijk777 написав:Тепер можна 55% намалювати і буде виглядатиме все більш-менш реалістично
Не зможе намалювати, бо рубка буде, як раз, за чесний підрахунок голосів. Будуть реально штурмувати дільниці, якщо не буде чесних спостерігачів.
Не факт. Штурм дільниць - це пряме порушення закону. Вони ж мирно протестують. "якщо не буде чесних спостерігачів" - там дещо інше законодавство. Це вам не Україна. Там по закону може не бути спостерігачів.
andrijk777 написав:Не факт. Штурм дільниць - це пряме порушення закону. Вони ж мирно протестують. "якщо не буде чесних спостерігачів" - там дещо інше законодавство. Це вам не Україна. Там по закону може не бути спостерігачів.
Тим не менш, Лукашенка візьмуть на слабо, раз він корчить з себе мачо. Він обіцяв реформи, і вони будуть, як мінімум, у чесних виборах. Інакше протести будуть до, під час, і після виборів, а результати не визнають навіть брати-диктатори.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
давайте начнем с того, что в ближайшее время никаких выборов не будет. минимум год. потому и никаких подсчетов-пересчетов тоже не будет. дед год-два будет рожать изменения в конституцию, потом год-два ее со всеми обсуждать, а там и плановые выборы не за горами...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
инфа с помойки (больше дерма только с сайтов типа лента ру)
Можно не читать "помойку", а просто посмотреть интервью Дудя у Nexta:
NEXTA – главное медиа белорусского протеста 18 сентября 2020
0:00 Что такое «белорусский дом»? 3:27 Человек, который создал NEXTA 7:47 Фейк про русский спецназ 9:17 Кто присел на уши Дудю? 12:26 При чем тут группа ЛСП? 14:10 Почему белорусы перестали терпеть? 19:58 Как попадают в NEXTA? 23:23 Кто их финансирует? 26:36 Самая охраняемая вещь в редакции 30:01 Оказавшись перед Лукашенко 33:38 Лукашенко правда расстреливал людей? 37:54 NEXTA – это тоже пропаганда? 41:22 Намеки на сжигание людей. Зачем? 43:37 NEXTA постоянно пишет, что режим скоро рухнет. Зачем? 46:30 Зачем нужны журналисты 48:21 Главные герои выпуска 56:20 Коля Лукашенко - жертва или соучастник? 1:00:57 Почему быть вне политики – стыдно 1:03:22 Призывать к травле – это нормально? 1:07:41 Чем NEXTA лучше Лукашенко? 1:09:52 Сколько. Ты. Зарабатываешь 1:10:39 Зачем Польша помогает Беларуси? 1:14:15 Путин и Лукашенко 1:17:14 Объединение России и Беларуси все еще возможно? 1:21:57 Опубликует ли NEXTA компромат на Тихановскую? 1:24:46 Про Марию Колесникову 1:27:01 «10 биткоинов, чтобы мне оторвали яйца» 1:30:33 «Политик сегодня есть, завтра его нет» 1:32:07 В чем сила? 1:32:48 КОНКУРС!