Я бы не называл их "полезными идиотами", т.к. считаю их беспринципными людьми, готовыми за деньги продавать свою Беларусь. Именно в этом интервью они рассказывают, что финансовая помошь идет и от правительства Польши, что из перечисленных людьми денег часть пустили на свою зарплату, которая порядка $1500.
Предложи им больше, они так же яростно начали бы защищать Лукашенко.
Ну а т.к. финансовая поддержка в связи с уменьшением протестов стала меньше, двое "ведущих журналистов" ушли из NEXTA - "Делать революцию бесплатно или за смешные деньги - нет уж, это без нас, мы не настолько глупы!" (в кавычках не из интервью, это мое имхо).