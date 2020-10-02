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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:13

  jj1981ua написав:yanyura
я бы не спешил с выводами кто, куда и зачем пошел. это не так важно. суть в том, что эти люди "полезные идиоты", школота по развитию мнит себя влиятельными чуваками. а их юзают.

Я бы не называл их "полезными идиотами", т.к. считаю их беспринципными людьми, готовыми за деньги продавать свою Беларусь. Именно в этом интервью они рассказывают, что финансовая помошь идет и от правительства Польши, что из перечисленных людьми денег часть пустили на свою зарплату, которая порядка $1500.

Предложи им больше, они так же яростно начали бы защищать Лукашенко.

Ну а т.к. финансовая поддержка в связи с уменьшением протестов стала меньше, двое "ведущих журналистов" ушли из NEXTA - "Делать революцию бесплатно или за смешные деньги - нет уж, это без нас, мы не настолько глупы!" (в кавычках не из интервью, это мое имхо).
yanyura
 
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