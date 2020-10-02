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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:13

  jj1981ua написав:yanyura
я бы не спешил с выводами кто, куда и зачем пошел. это не так важно. суть в том, что эти люди "полезные идиоты", школота по развитию мнит себя влиятельными чуваками. а их юзают.

Я бы не называл их "полезными идиотами", т.к. считаю их беспринципными людьми, готовыми за деньги продавать свою Беларусь. Именно в этом интервью они рассказывают, что финансовая помощь на содержание NEXTA (т.е. поддержку выступлений в Беларуси против Лукашенко) идет и от правительства Польши, что из перечисленных людьми денег часть пустили на свою зарплату, которая порядка $1500.

Предложи им больше, они так же яростно начали бы защищать Лукашенко.

Ну а т.к. финансовая поддержка в связи с уменьшением протестов стала меньше, двое "ведущих журналистов" ушли из NEXTA - "Делать революцию бесплатно или за смешные деньги - нет уж, это без нас, мы не настолько глупы!" (в кавычках не из интервью, это имхо).
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:14

  yanyura написав:
  jj1981ua написав:yanyura
я бы не спешил с выводами кто, куда и зачем пошел. это не так важно. суть в том, что эти люди "полезные идиоты", школота по развитию мнит себя влиятельными чуваками. а их юзают.

Я бы не называл их "полезными идиотами", т.к. считаю их беспринципными людьми, готовыми за деньги продавать свою Беларусь. Именно в этом интервью они рассказывают, что финансовая помощь на содержание NEXTA (т.е. поддержку выступлений в Беларуси против Лукашенко) идет и от правительства Польши, что из перечисленных людьми денег часть пустили на свою зарплату, которая порядка $1500.

Предложи им больше, они так же яростно начали бы защищать Лукашенко.

Ну а т.к. финансовая поддержка в связи с уменьшением протестов стала меньше, двое "ведущих журналистов" ушли из NEXTA - "Делать революцию бесплатно или за смешные деньги - нет уж, это без нас, мы не настолько глупы!" (в кавычках не из интервью, это имхо).

не согласен. цинизм возникает позже и от непростой жизни.
а тут просто молодые пацаны, которые верят во все западные мифы "о свободе, демократии" и тд.
они реально считают, что поляки им помогают по доброте как соседям. полезные наивные идиоты.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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