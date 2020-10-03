jj1981ua написав:yanyura я бы не спешил с выводами кто, куда и зачем пошел. это не так важно. суть в том, что эти люди "полезные идиоты", школота по развитию мнит себя влиятельными чуваками. а их юзают.
Я бы не называл их "полезными идиотами", т.к. считаю их беспринципными людьми, готовыми за деньги продавать свою Беларусь. Именно в этом интервью они рассказывают, что финансовая помощь на содержание NEXTA (т.е. поддержку выступлений в Беларуси против Лукашенко) идет и от правительства Польши, что из перечисленных людьми денег часть пустили на свою зарплату, которая порядка $1500.
Предложи им больше, они так же яростно начали бы защищать Лукашенко.
Ну а т.к. финансовая поддержка в связи с уменьшением протестов стала меньше, двое "ведущих журналистов" ушли из NEXTA - "Делать революцию бесплатно или за смешные деньги - нет уж, это без нас, мы не настолько глупы!" (в кавычках не из интервью, это имхо).
jj1981ua написав:yanyura я бы не спешил с выводами кто, куда и зачем пошел. это не так важно. суть в том, что эти люди "полезные идиоты", школота по развитию мнит себя влиятельными чуваками. а их юзают.
Я бы не называл их "полезными идиотами", т.к. считаю их беспринципными людьми, готовыми за деньги продавать свою Беларусь. Именно в этом интервью они рассказывают, что финансовая помощь на содержание NEXTA (т.е. поддержку выступлений в Беларуси против Лукашенко) идет и от правительства Польши, что из перечисленных людьми денег часть пустили на свою зарплату, которая порядка $1500.
Предложи им больше, они так же яростно начали бы защищать Лукашенко.
Ну а т.к. финансовая поддержка в связи с уменьшением протестов стала меньше, двое "ведущих журналистов" ушли из NEXTA - "Делать революцию бесплатно или за смешные деньги - нет уж, это без нас, мы не настолько глупы!" (в кавычках не из интервью, это имхо).
не согласен. цинизм возникает позже и от непростой жизни. а тут просто молодые пацаны, которые верят во все западные мифы "о свободе, демократии" и тд. они реально считают, что поляки им помогают по доброте как соседям. полезные наивные идиоты.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Протестующим в Минске удалось сломать один из водометов, но к силовикам приехали на подмогу новые, пишут беларуские СМИ
Протесты "утихают"
Да фактически протесты уже утихли, выходит небольшой количество, которое ни на что не влияет, основная масса населения уже смирилась с ситуацией. Но это не значит, что проблема рассосалась. Даю очень мало шансов, что Бацька выиграет следующие выборы, хоть внеочередные, хоть очередные. Караул(народ) устал (с) Как сказал матрос Железняк. Даже те, кто Лукашенко поддерживают, предполагаю, понимают, что Бацьке пора на покой.
Протестующим в Минске удалось сломать один из водометов, но к силовикам приехали на подмогу новые, пишут беларуские СМИ
Протесты "утихают"
Да фактически протесты уже утихли, выходит небольшой количество, которое ни на что не влияет, основная масса населения уже смирилась с ситуацией. Но это не значит, что проблема рассосалась. Даю очень мало шансов, что Бацька выиграет следующие выборы, хоть внеочередные, хоть очередные. Караул(народ) устал (с) Как сказал матрос Железняк. Даже те, кто Лукашенко поддерживают, предполагаю, понимают, что Бацьке пора на покой.
а я думаю выиграет. это будет преподнесено как в раше "есть лукашенко - есть беларусь, нет лукашенка - нет беларуси". и вполне себе мобилизует сторонников + админ и информ ресурсы.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!