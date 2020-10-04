jj1981ua написав:yanyura я бы не спешил с выводами кто, куда и зачем пошел. это не так важно. суть в том, что эти люди "полезные идиоты", школота по развитию мнит себя влиятельными чуваками. а их юзают.
Я бы не называл их "полезными идиотами", т.к. считаю их беспринципными людьми, готовыми за деньги продавать свою Беларусь. Именно в этом интервью они рассказывают, что финансовая помощь на содержание NEXTA (т.е. поддержку выступлений в Беларуси против Лукашенко) идет и от правительства Польши, что из перечисленных людьми денег часть пустили на свою зарплату, которая порядка $1500.
Предложи им больше, они так же яростно начали бы защищать Лукашенко.
Ну а т.к. финансовая поддержка в связи с уменьшением протестов стала меньше, двое "ведущих журналистов" ушли из NEXTA - "Делать революцию бесплатно или за смешные деньги - нет уж, это без нас, мы не настолько глупы!" (в кавычках не из интервью, это имхо).
jj1981ua написав:yanyura я бы не спешил с выводами кто, куда и зачем пошел. это не так важно. суть в том, что эти люди "полезные идиоты", школота по развитию мнит себя влиятельными чуваками. а их юзают.
Я бы не называл их "полезными идиотами", т.к. считаю их беспринципными людьми, готовыми за деньги продавать свою Беларусь. Именно в этом интервью они рассказывают, что финансовая помощь на содержание NEXTA (т.е. поддержку выступлений в Беларуси против Лукашенко) идет и от правительства Польши, что из перечисленных людьми денег часть пустили на свою зарплату, которая порядка $1500.
Предложи им больше, они так же яростно начали бы защищать Лукашенко.
Ну а т.к. финансовая поддержка в связи с уменьшением протестов стала меньше, двое "ведущих журналистов" ушли из NEXTA - "Делать революцию бесплатно или за смешные деньги - нет уж, это без нас, мы не настолько глупы!" (в кавычках не из интервью, это имхо).
не согласен. цинизм возникает позже и от непростой жизни. а тут просто молодые пацаны, которые верят во все западные мифы "о свободе, демократии" и тд. они реально считают, что поляки им помогают по доброте как соседям. полезные наивные идиоты.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Протестующим в Минске удалось сломать один из водометов, но к силовикам приехали на подмогу новые, пишут беларуские СМИ
Протесты "утихают"
Да фактически протесты уже утихли, выходит небольшой количество, которое ни на что не влияет, основная масса населения уже смирилась с ситуацией. Но это не значит, что проблема рассосалась. Даю очень мало шансов, что Бацька выиграет следующие выборы, хоть внеочередные, хоть очередные. Караул(народ) устал (с) Как сказал матрос Железняк. Даже те, кто Лукашенко поддерживают, предполагаю, понимают, что Бацьке пора на покой.
Протестующим в Минске удалось сломать один из водометов, но к силовикам приехали на подмогу новые, пишут беларуские СМИ
Протесты "утихают"
Да фактически протесты уже утихли, выходит небольшой количество, которое ни на что не влияет, основная масса населения уже смирилась с ситуацией. Но это не значит, что проблема рассосалась. Даю очень мало шансов, что Бацька выиграет следующие выборы, хоть внеочередные, хоть очередные. Караул(народ) устал (с) Как сказал матрос Железняк. Даже те, кто Лукашенко поддерживают, предполагаю, понимают, что Бацьке пора на покой.
а я думаю выиграет. это будет преподнесено как в раше "есть лукашенко - есть беларусь, нет лукашенка - нет беларуси". и вполне себе мобилизует сторонников + админ и информ ресурсы.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
andrijk777 написав:Вони "не утихают", вони вже "утихли".
Як знати, от було в історії:
"Пора!": В Білорусі викарбували монету із закликом до боротьби з московськими окупантами (фото) За день могильовчани розгромили московський гарнізон, і за це влада повернула місту відібране магдебурзьке право, а також дала новий герб. За оцінками істориків, в ході різанини в лютому 1661 року городянами був повністю знищений семитисячний гарнізон московського царського війська. http://patrioty.org.ua/politic/pora-v-b ... 68110.html
І з давнішої історії
О ходе восстания известно из записок игумна Ореста, который, по собственным словам, был свидетелем этих событий. По данным Ореста, был разработан план восстания, согласно которому все хозяева, у которых стояли по домам русские ратники, должны были обезвредить их оружие, достав кремень или иным образом испортив его. Датой начала восстания было назначено 10 февраля. До последней минуты русский гарнизон не догадывался о заговоре горожан. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B5_(1661)
jj1981ua написав:а я думаю выиграет. это будет преподнесено как в раше "есть лукашенко - есть беларусь, нет лукашенка - нет беларуси". и вполне себе мобилизует сторонников + админ и информ ресурсы.
Цікава думка. Я теж вважаю, що Лукашенко не здасться без бою. На повторних виборах адмінресурс дає значну перевагу, навіть якщо чесно підрахують. Якщо не буде економічної кризи, Лукашенко може перемогти ще раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
jj1981ua написав:а я думаю выиграет. это будет преподнесено как в раше "есть лукашенко - есть беларусь, нет лукашенка - нет беларуси". и вполне себе мобилизует сторонников + админ и информ ресурсы.
Цікава думка. Я теж вважаю, що Лукашенко не здасться без бою. На повторних виборах адмінресурс дає значну перевагу, навіть якщо чесно підрахують. Якщо не буде економічної кризи, Лукашенко може перемогти ще раз.
Ну що ви як діти. Після того що сталось цього літа - Лукашенко вже ніколи не переможе при чесному підрахунку голосів. НІКОЛИ. Так він і не піде на такі вибори. Він вже прекрасно зрозумів що має менше ніж 50% підтримки. Тому - чесних виборів(з чесним підрахунком) з Лукашенко не буде.
А якщо підрахунок нечесний - то які проблеми? Перемога гарантована. Ермошина просто вийде і скаже - Лука переміг і набрав х% голосів. (х>50)
Ось і все. Так що якщо пишете "переможе" чи "не переможе" - пишіть при чесному чи нечесному підрахунку. А то не зрозуміло що ви хочете сказати.
andrijk777 написав:Ось і все. Так що якщо пишете "переможе" чи "не переможе" - пишіть при чесному чи нечесному підрахунку. А то не зрозуміло що ви хочете сказати.
Я написав те, що хотів - Лукашенко може перемогти і на чесних виборах. В нас же є регіони, які стабільно голосують за проросійських кандидатів. В Білорусі ще гірша ситувція. І не факт, що з'явиться ватний молодий прохідний лідер, якщо Раша буде принципово підримувати Лукашенка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.