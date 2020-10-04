А до чого тут проросійськість???
Так питання в Білорусії не стоїть і не стояло взагалі.
Білоруси конкретно проти Луки - і не важливо підтримує його чи Путін чи Трамп чи хтось інший. Тим більше білорусам прекрасно відомо як Лука вміє маніпулювати "підтримками", коли йому потрібно. Ще 2 місяці тому - Раша була першим ворогом - тепер перший друг.
Якщо чесно(подивіться відео) - то в них і аргументів проти Луки немає .
Наприклад, "Білорусь розквіте, коли Лука піде" - ми з вами(я так думаю) можемо тільки посміятись з цього "аргументу".
Просто надоїв за 26 років і все. І це вірно. Велика частина населення нікого іншого при владі і не бачила. Наприклад, я народився в 1980, мені вже 40 років, вже діти майже дорослі, а я крім Луки нічого і не бачив.