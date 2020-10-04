RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:27

  lapay написав:Я написав те, що хотів - Лукашенко може перемогти і на чесних виборах. В нас же є регіони, які стабільно голосують за проросійських кандидатів. В Білорусі ще гірша ситувція. І не факт, що з'явиться ватний молодий прохідний лідер, якщо Раша буде принципово підримувати Лукашенка.

А до чого тут проросійськість???
Так питання в Білорусії не стоїть і не стояло взагалі.
Білоруси конкретно проти Луки - і не важливо підтримує його чи Путін чи Трамп чи хтось інший. Тим більше білорусам прекрасно відомо як Лука вміє маніпулювати "підтримками", коли йому потрібно. Ще 2 місяці тому - Раша була першим ворогом - тепер перший друг.

Якщо чесно(подивіться відео) - то в них і аргументів проти Луки немає :D .
Наприклад, "Білорусь розквіте, коли Лука піде" :D :D - ми з вами(я так думаю) можемо тільки посміятись з цього "аргументу".

Просто надоїв за 26 років і все. І це вірно. Велика частина населення нікого іншого при владі і не бачила. :D Наприклад, я народився в 1980, мені вже 40 років, вже діти майже дорослі, а я крім Луки нічого і не бачив. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:37

После окончания президентской избирательной кампании в стране фактически начался системный террор, сравнимый лишь с террором большевиков, которые действовали по принципам: "все или ничего" и "удержать власть любой ценой"

100% з цим згідний. Терор проявлявся і раніше, але системний терор почався після виборів.
Тим цікавіше - чим це все закінчиться.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:44

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Просто надоїв за 26 років і все. І це вірно. Велика частина населення нікого іншого при владі і не бачила.

Фактор втоми, від влади, ніхто не заперечує, тільки народи, на нашій кулі, різні, як і люди. Я тут постив анекдот про стілець з гвіздком. Білоруси втомились, але потерплять, якщо старший брат буде наполягати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10793
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:13

  lapay написав:Білоруси втомились, але потерплять, якщо старший брат буде наполягати.

100% ні.
Якщо старший брат буде наполягати - це визве реакцію відчуження від старшого брата - це нормальна реакція усіх нормальних людей.
Люди голосували за Яника, не тому що його дуже любили і не тому що Яника підтримувала Росія, а тому що були категорично проти Ющенка чи Тимошенко.
І взагалі - в подіях, що вже відбулись(не знаю що буде дальше) - роль Росії невелика, не потрібно перебільшувати роль Росії.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 135136137138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90003)
05.10.2020 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.