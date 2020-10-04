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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:27
lapay написав:
Я написав те, що хотів - Лукашенко може перемогти і на чесних виборах. В нас же є регіони, які стабільно голосують за проросійських кандидатів. В Білорусі ще гірша ситувція. І не факт, що з'явиться ватний молодий прохідний лідер, якщо Раша буде принципово підримувати Лукашенка.
А до чого тут проросійськість???
Так питання в Білорусії не стоїть і не стояло взагалі.
Білоруси конкретно проти Луки - і не важливо підтримує його чи Путін чи Трамп чи хтось інший. Тим більше білорусам прекрасно відомо як Лука вміє маніпулювати "підтримками", коли йому потрібно. Ще 2 місяці тому - Раша була першим ворогом - тепер перший друг.
Якщо чесно(подивіться відео) - то в них і аргументів проти Луки немає
.
Наприклад, "Білорусь розквіте, коли Лука піде"
- ми з вами(я так думаю) можемо тільки посміятись з цього "аргументу".
Просто надоїв за 26 років і все. І це вірно. Велика частина населення нікого іншого при владі і не бачила.
Наприклад, я народився в 1980, мені вже 40 років, вже діти майже дорослі, а я крім Луки нічого і не бачив.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:37
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Додано: Пон 05 жов, 2020 15:44
andrijk777 написав:
Просто надоїв за 26 років і все. І це вірно. Велика частина населення нікого іншого при владі і не бачила.
Фактор втоми, від влади, ніхто не заперечує, тільки народи, на нашій кулі, різні, як і люди. Я тут постив анекдот про стілець з гвіздком. Білоруси втомились, але потерплять, якщо старший брат буде наполягати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:13
lapay написав:
Білоруси втомились, але потерплять, якщо старший брат буде наполягати.
100% ні.
Якщо старший брат буде наполягати - це визве реакцію відчуження від старшого брата - це нормальна реакція усіх нормальних людей.
Люди голосували за Яника, не тому що його дуже любили і не тому що Яника підтримувала Росія, а тому що були категорично проти Ющенка чи Тимошенко.
І взагалі - в подіях, що вже відбулись(не знаю що буде дальше) - роль Росії невелика, не потрібно перебільшувати роль Росії.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:00
lapay написав: jj1981ua написав:
а я думаю выиграет. это будет преподнесено как в раше "есть лукашенко - есть беларусь, нет лукашенка - нет беларуси". и вполне себе мобилизует сторонников + админ и информ ресурсы.
Цікава думка. Я теж вважаю, що Лукашенко не здасться без бою. На повторних виборах адмінресурс дає значну перевагу, навіть якщо чесно підрахують. Якщо не буде економічної кризи, Лукашенко може перемогти ще раз.
кризис будет и очень сильный. но он будет у всех. вопрос в том как Беларусь будет выглядеть на фоне других стран в этот кризис. боюсь наша страна будет переживать кризис гораздо тяжелее и это будет прекрасный пример для сюжетов по ящику на тему "дед - молодец". так что я уверен, что он там засел основательно и никуда не собирается.
выпереть его может только раша, но зачем им это? дед хитрый и не раз пытался сидеть на 2-х стульях, но он понятливый и идейный союзник. вдруг англосаксы намутят чего-то и своего интегрируют во власть. на кого менять?
так что я не верю, что его выкурят из кресла. а на заявления и санкции он плевать хотел (в отличии от наших собачек).
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:03
да какой там террор? это детский лепет с забастовками. всех буйных уволят, особо буйных посадят. предприятия как работали так и работают. что-то остановилось? ну спекулянты шатают банки, но админ мерами их быстро загонят под плинтус.
а действия власти - во всех странах с жесткой вертикалью одинаковы для убирания инакомыслящих и особо буйных.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:07
andrijk777 написав: lapay написав:
Білоруси втомились, але потерплять, якщо старший брат буде наполягати.
100% ні.
Якщо старший брат буде наполягати - це визве реакцію відчуження від старшого брата - це нормальна реакція усіх нормальних людей.
Люди голосували за Яника, не тому що його дуже любили і не тому що Яника підтримувала Росія, а тому що були категорично проти Ющенка чи Тимошенко.
І взагалі - в подіях, що вже відбулись(не знаю що буде дальше) - роль Росії невелика, не потрібно перебільшувати роль Росії.
я думаю, что вы не голосовали за яныка потому и ошибаетесь. я тоже не голосовал, но думаю это было больше за него чем против юля-ющ.
вот нашего нынешнего выбрали именно "против пороха".
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:40
jj1981ua написав:
боюсь наша страна будет переживать кризис гораздо тяжелее и это будет прекрасный пример для сюжетов по ящику на тему "дед - молодец". так что я уверен, что он там засел основательно и никуда не собирается.
Сюжети "по ящику" завжди будуть одні і ті ж - як у нас погано. Це тому що "ящик" у нас в руках олігархів, а в Білорусії в руках Лукашенка.
Потрібно дивитись не в ящик а на факти - мінімальна зарплата у нас вперше з 2008 року вища ніж в Білорусії(і Росії також).
А враховуючи що курс зайчика вже скочив з 2,3 до 2,65 за долар, і середня зарплата може обігнати білоруську. А може вже обігнала, тому що там могли намалювати середню, яку захотіли.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 05 жов, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:02
почитаешь тут, так впечатление, шо лука построил, типа, второй швейцариии, которой всё нипочём и населена благодарным и заможным населением
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