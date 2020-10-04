Додано: Пон 05 жов, 2020 15:27

lapay написав: Я написав те, що хотів - Лукашенко може перемогти і на чесних виборах. В нас же є регіони, які стабільно голосують за проросійських кандидатів. В Білорусі ще гірша ситувція. І не факт, що з'явиться ватний молодий прохідний лідер, якщо Раша буде принципово підримувати Лукашенка. Я написав те, що хотів - Лукашенко може перемогти і на чесних виборах. В нас же є регіони, які стабільно голосують за проросійських кандидатів. В Білорусі ще гірша ситувція. І не факт, що з'явиться ватний молодий прохідний лідер, якщо Раша буде принципово підримувати Лукашенка.

А до чого тут проросійськість???Так питання в Білорусії не стоїть і не стояло взагалі.Білоруси конкретно проти Луки - і не важливо підтримує його чи Путін чи Трамп чи хтось інший. Тим більше білорусам прекрасно відомо як Лука вміє маніпулювати "підтримками", коли йому потрібно. Ще 2 місяці тому - Раша була першим ворогом - тепер перший друг.Якщо чесно(подивіться відео) - то в них і аргументів проти Луки немаєНаприклад, "Білорусь розквіте, коли Лука піде"- ми з вами(я так думаю) можемо тільки посміятись з цього "аргументу".Просто надоїв за 26 років і все. І це вірно. Велика частина населення нікого іншого при владі і не бачила.Наприклад, я народився в 1980, мені вже 40 років, вже діти майже дорослі, а я крім Луки нічого і не бачив.