andrijk777 написав:
Це точно!
І не тільки тут. На білоруських опозиційних сайтах - таке саме враження. Тільки це не Лука "построил", а самі білоруси це построїли, "вопреки диктатору Луке".
А уберут Луку - так вообще покруче Швейцарии заживут!
не смотрю/не читаю ни нехта, ни другую белкооппу, но так, по обрывкам, видимо не осознают, что более-менее зажиточность рб основана на умении луки сидеть на двух стульях, надо отдать должное - хитрый жучара.....видимо, был, тк как он и путену настапистел своей хитровыепностью