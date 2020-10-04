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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:21

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:почитаешь тут, так впечатление, шо лука построил, типа, второй швейцариии, которой всё нипочём и населена благодарным и заможным населением

:D :D Це точно!
І не тільки тут. На білоруських опозиційних сайтах - таке саме враження. Тільки це не Лука "построил", а самі білоруси це построїли, "вопреки диктатору Луке".
А уберут Луку - так вообще покруче Швейцарии заживут! :D :D


не смотрю/не читаю ни нехта, ни другую белкооппу, но так, по обрывкам, видимо не осознают, что более-менее зажиточность рб основана на умении луки сидеть на двух стульях, надо отдать должное - хитрый жучара.....видимо, был, тк как он и путену настапистел своей хитровыепностью
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:25

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Люди голосували за Яника, не тому що його дуже любили і не тому що Яника підтримувала Росія, а тому що були категорично проти Ющенка чи Тимошенко.
І взагалі - в подіях, що вже відбулись(не знаю що буде дальше) - роль Росії невелика, не потрібно перебільшувати роль Росії.

Ну не знаю. В Кремлі сказали - треба за опо платформу Медведчука, і опоблок Ахметова обнулився. Скажуть Лукашенко, і білоруські ватани слухняно поставлять за нього галочку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:40

  jj1981ua написав:я думаю, что вы не голосовали за яныка потому и ошибаетесь. я тоже не голосовал, но думаю это было больше за него чем против юля-ющ.
вот нашего нынешнего выбрали именно "против пороха".

Вы не дали бы прогноз:
За кого будут вынуждены голосовать граждане Украины против "янелоха - разводящего из Омана"?
Кандидатуры Порошенко, Медведчука, Тимошенко, Януковоща, Азирова, Ляшко, ...... - не предлагать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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