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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:21
andrijk777 написав:
19yuriy91 написав:
почитаешь тут, так впечатление, шо лука построил, типа, второй швейцариии, которой всё нипочём и населена благодарным и заможным населением
Це точно!
І не тільки тут. На білоруських опозиційних сайтах - таке саме враження. Тільки це не Лука "построил", а самі білоруси це построїли, "вопреки диктатору Луке".
А уберут Луку - так вообще покруче Швейцарии заживут!
не смотрю/не читаю ни нехта, ни другую белкооппу, но так, по обрывкам, видимо не осознают, что более-менее зажиточность рб основана на умении луки сидеть на двух стульях, надо отдать должное - хитрый жучара.....видимо, был, тк как он и путену настапистел своей хитровыепностью
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:25
andrijk777 написав:
Люди голосували за Яника, не тому що його дуже любили і не тому що Яника підтримувала Росія, а тому що були категорично проти Ющенка чи Тимошенко.
І взагалі - в подіях, що вже відбулись(не знаю що буде дальше) - роль Росії невелика, не потрібно перебільшувати роль Росії.
Ну не знаю. В Кремлі сказали - треба за опо платформу Медведчука, і опоблок Ахметова обнулився. Скажуть Лукашенко, і білоруські ватани слухняно поставлять за нього галочку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:32
За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини. На наступних виборах буде мобілізація як сторонників, так і противників, а влада завжди має перевагу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:36
lapay написав:
За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.
Ну неправда це.
Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.
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