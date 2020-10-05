RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:21

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:почитаешь тут, так впечатление, шо лука построил, типа, второй швейцариии, которой всё нипочём и населена благодарным и заможным населением

:D :D Це точно!
І не тільки тут. На білоруських опозиційних сайтах - таке саме враження. Тільки це не Лука "построил", а самі білоруси це построїли, "вопреки диктатору Луке".
А уберут Луку - так вообще покруче Швейцарии заживут! :D :D


не смотрю/не читаю ни нехта, ни другую белкооппу, но так, по обрывкам, видимо не осознают, что более-менее зажиточность рб основана на умении луки сидеть на двух стульях, надо отдать должное - хитрый жучара.....видимо, был, тк как он и путену настапистел своей хитровыепностью
19yuriy91
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 15.09.12
Подякував: 258 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:25

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Люди голосували за Яника, не тому що його дуже любили і не тому що Яника підтримувала Росія, а тому що були категорично проти Ющенка чи Тимошенко.
І взагалі - в подіях, що вже відбулись(не знаю що буде дальше) - роль Росії невелика, не потрібно перебільшувати роль Росії.

Ну не знаю. В Кремлі сказали - треба за опо платформу Медведчука, і опоблок Ахметова обнулився. Скажуть Лукашенко, і білоруські ватани слухняно поставлять за нього галочку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10795
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:25

  lapay написав:Ну не знаю. В Кремлі сказали - треба за опо платформу Медведчука, і опоблок Ахметова обнулився. Скажуть Лукашенко, і білоруські ватани слухняно поставлять за нього галочку.

А за кого голосували білоруські ватани 9 серпня? За Тихановську? :D :D :D
Від перестановки доданків сума не змінюється.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:32

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:А за кого голосували білоруські ватани 9 серпня? За Тихановську? :D :D :D
Від перестановки доданків сума не змінюється.

За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини. На наступних виборах буде мобілізація як сторонників, так і противників, а влада завжди має перевагу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10795
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:36

  lapay написав:За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.

Ну неправда це.
Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:51

  andrijk777 написав:
  lapay написав:За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.

Ну неправда це.
Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.


Какие исследования, какая аналитика )))
Типа твоей, что на каком-то заграничном участке Тихановская собрала почти все голоса.
Так это жесть, а не аналитика )))
Лукашенко выиграл, это очевидно для тех, кто умеет думать. Количество протестующих было достаточно мало, даже с учётом, что многие не пошли на демонстрации.
Возможно Лукашенко даже выиграет еще раз, но надеюсь до него донесут мысль, что пора сваливать с хорошими перспективами на хорошую старость. Дорогу надо уступать молодым.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18574
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4457 раз.
Подякували: 7180 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:28

  freeze написав:Какие исследования, какая аналитика )))
Типа твоей, что на каком-то заграничном участке Тихановская собрала почти все голоса.
Так это жесть, а не аналитика )))
Лукашенко выиграл, это очевидно для тех, кто умеет думать. Количество протестующих было достаточно мало, даже с учётом, что многие не пошли на демонстрации.
Возможно Лукашенко даже выиграет еще раз, но надеюсь до него донесут мысль, что пора сваливать с хорошими перспективами на хорошую старость. Дорогу надо уступать молодым.

Аналітика є - хто хоче знайде.
А думка кремлеботів мене мало цікавить.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 00:06

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Какие исследования, какая аналитика )))
Типа твоей, что на каком-то заграничном участке Тихановская собрала почти все голоса.
Так это жесть, а не аналитика )))
Лукашенко выиграл, это очевидно для тех, кто умеет думать. Количество протестующих было достаточно мало, даже с учётом, что многие не пошли на демонстрации.
Возможно Лукашенко даже выиграет еще раз, но надеюсь до него донесут мысль, что пора сваливать с хорошими перспективами на хорошую старость. Дорогу надо уступать молодым.

Аналітика є - хто хоче знайде.
А думка кремлеботів мене мало цікавить.

я тоже думаю, что выиграл дед, хоть и дорисовал себе...
ну не потянула бы домохозяйка 50%+ - нет столько наивных или глупых людей. майданит всегда активное, но меньшинство.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 415
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 65 раз.
    Подякували: 122 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 136137138139
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.