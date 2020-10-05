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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:21
andrijk777 написав:
19yuriy91 написав:
почитаешь тут, так впечатление, шо лука построил, типа, второй швейцариии, которой всё нипочём и населена благодарным и заможным населением
Це точно!
І не тільки тут. На білоруських опозиційних сайтах - таке саме враження. Тільки це не Лука "построил", а самі білоруси це построїли, "вопреки диктатору Луке".
А уберут Луку - так вообще покруче Швейцарии заживут!
не смотрю/не читаю ни нехта, ни другую белкооппу, но так, по обрывкам, видимо не осознают, что более-менее зажиточность рб основана на умении луки сидеть на двух стульях, надо отдать должное - хитрый жучара.....видимо, был, тк как он и путену настапистел своей хитровыепностью
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:25
andrijk777 написав:
Люди голосували за Яника, не тому що його дуже любили і не тому що Яника підтримувала Росія, а тому що були категорично проти Ющенка чи Тимошенко.
І взагалі - в подіях, що вже відбулись(не знаю що буде дальше) - роль Росії невелика, не потрібно перебільшувати роль Росії.
Ну не знаю. В Кремлі сказали - треба за опо платформу Медведчука, і опоблок Ахметова обнулився. Скажуть Лукашенко, і білоруські ватани слухняно поставлять за нього галочку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:32
За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини. На наступних виборах буде мобілізація як сторонників, так і противників, а влада завжди має перевагу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:36
lapay написав:
За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.
Ну неправда це.
Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:51
andrijk777 написав: lapay написав:
За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.
Ну неправда це.
Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.
Какие исследования, какая аналитика )))
Типа твоей, что на каком-то заграничном участке Тихановская собрала почти все голоса.
Так это жесть, а не аналитика )))
Лукашенко выиграл, это очевидно для тех, кто умеет думать. Количество протестующих было достаточно мало, даже с учётом, что многие не пошли на демонстрации.
Возможно Лукашенко даже выиграет еще раз, но надеюсь до него донесут мысль, что пора сваливать с хорошими перспективами на хорошую старость. Дорогу надо уступать молодым.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 05 жов, 2020 23:28
freeze написав:
Какие исследования, какая аналитика )))
Типа твоей, что на каком-то заграничном участке Тихановская собрала почти все голоса.
Так это жесть, а не аналитика )))
Лукашенко выиграл, это очевидно для тех, кто умеет думать. Количество протестующих было достаточно мало, даже с учётом, что многие не пошли на демонстрации.
Возможно Лукашенко даже выиграет еще раз, но надеюсь до него донесут мысль, что пора сваливать с хорошими перспективами на хорошую старость. Дорогу надо уступать молодым.
Аналітика є - хто хоче знайде.
А думка кремлеботів мене мало цікавить.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 00:06
andrijk777 написав: freeze написав:
Какие исследования, какая аналитика )))
Типа твоей, что на каком-то заграничном участке Тихановская собрала почти все голоса.
Так это жесть, а не аналитика )))
Лукашенко выиграл, это очевидно для тех, кто умеет думать. Количество протестующих было достаточно мало, даже с учётом, что многие не пошли на демонстрации.
Возможно Лукашенко даже выиграет еще раз, но надеюсь до него донесут мысль, что пора сваливать с хорошими перспективами на хорошую старость. Дорогу надо уступать молодым.
Аналітика є - хто хоче знайде.
А думка кремлеботів мене мало цікавить.
я тоже думаю, что выиграл дед, хоть и дорисовал себе...
ну не потянула бы домохозяйка 50%+ - нет столько наивных или глупых людей. майданит всегда активное, но меньшинство.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Вів 06 жов, 2020 01:14
jj1981ua написав:
я тоже думаю, что выиграл дед, хоть и дорисовал себе...
ну не потянула бы домохозяйка 50%+ - нет столько наивных или глупых людей. майданит всегда активное, но меньшинство.
Да? І де ж ті 50%+ "лукашистів"? На заводах вкалують?
Лука ж збирав "свій" майдан. Чого ж там всього пару тисяч прийшло? І ті майже всі були чиновниками.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 07:47
andrijk777 написав: lapay написав:
За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.
Ну неправда це.
Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.
Странно получается.
В воюющей с Россией Украине с курсом на ЕС и НАТО 70% населения выбирают Зеленского, за что получают метку "ватники".
А "ватников" в пророссийской социалистической Белоруссии голосующих за Луку оказывается, по мнению "укро-патриотов", гораздо меньше чем на территории украинского государства.
Очередная попытка натянуть сову на глобус.
Теперь уже точно не вернусь
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