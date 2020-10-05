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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:01

[quote=:andrijk777"]

Ты слился как всегда :lol: :lol: :lol:
У тебя гипертрофированные самомнение, надо быть чуть скромнее. :wink:

Самая смешная аналитика, которую я читал в прошлом году, была от тебя, когда ты на полном серьёзе перенес результаты голосования на каком-то зарубежном участке на всю Беларусь.
Даже не хватило усилий мысли, вспомнить недавние выборы у нас и ту же самую ситуацию с победой Порошенко на зарубежных участках, и провалом а внутренних.
Думать надо :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:40

  andrijk777 написав:
  lapay написав:За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.

Ну неправда це.
Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.

Ну от, наприклад, чим Вас не влаштовує така аналітика? Як на мене, цілком об'єктивний аналіз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:55

  lapay написав:
  andrijk777 написав:
  lapay написав:За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.

Ну неправда це.
Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.

Ну от, наприклад, чим Вас не влаштовує така аналітика? Як на мене, цілком об'єктивний аналіз.

ну там в самой статье написано "Рассуждения выше исходят из предположения, что данные «Голоса» достоверны." и далее Кто стоит за «Голосом» все понятно расписано.
оппозиционеры из американской компании считают, что они победили.
у нас так каждая партия заявляет.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:00

      andrijk777 написав:
      jj1981ua написав:я тоже думаю, что выиграл дед, хоть и дорисовал себе...
    ну не потянула бы домохозяйка 50%+ - нет столько наивных или глупых людей. майданит всегда активное, но меньшинство.

    Да? І де ж ті 50%+ "лукашистів"? На заводах вкалують? :D
    Лука ж збирав "свій" майдан. Чого ж там всього пару тисяч прийшло? І ті майже всі були чиновниками.

    да, именно на заводах и вкалывают. а по вашему народ - это только толпы молодняка с флагами? ни одно более-менее крупное предприятие не остановилось - кто-то же на них работает, не?
    а что постоянно митинги устраивать? экономика валится (во всем мире) и дед все равно уже победил - смысл устраивать шоу? показать лузерам, что у него много сторонников? а зачем?
    проблема этого протеста в том, что он не внутренний, а инспирирован из-вне и это явно видно даже противникам деда.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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        #<1 ... 137138139140
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