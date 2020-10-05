Ты слился как всегда У тебя гипертрофированные самомнение, надо быть чуть скромнее.
Самая смешная аналитика, которую я читал в прошлом году, была от тебя, когда ты на полном серьёзе перенес результаты голосования на каком-то зарубежном участке на всю Беларусь. Даже не хватило усилий мысли, вспомнить недавние выборы у нас и ту же самую ситуацию с победой Порошенко на зарубежных участках, и провалом а внутренних. Думать надо
lapay написав:За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.
Ну неправда це. Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.
Ну от, наприклад, чим Вас не влаштовує така аналітика? Як на мене, цілком об'єктивний аналіз.
ну там в самой статье написано "Рассуждения выше исходят из предположения, что данные «Голоса» достоверны." и далее Кто стоит за «Голосом» все понятно расписано. оппозиционеры из американской компании считают, что они победили. у нас так каждая партия заявляет.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua написав:я тоже думаю, что выиграл дед, хоть и дорисовал себе... ну не потянула бы домохозяйка 50%+ - нет столько наивных или глупых людей. майданит всегда активное, но меньшинство.
Да? І де ж ті 50%+ "лукашистів"? На заводах вкалують? Лука ж збирав "свій" майдан. Чого ж там всього пару тисяч прийшло? І ті майже всі були чиновниками.
да, именно на заводах и вкалывают. а по вашему народ - это только толпы молодняка с флагами? ни одно более-менее крупное предприятие не остановилось - кто-то же на них работает, не? а что постоянно митинги устраивать? экономика валится (во всем мире) и дед все равно уже победил - смысл устраивать шоу? показать лузерам, что у него много сторонников? а зачем? проблема этого протеста в том, что он не внутренний, а инспирирован из-вне и это явно видно даже противникам деда.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!