Додано: Вів 06 жов, 2020 13:24

lapay написав: andrijk777 написав: Ну неправда це.

Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%. Ну неправда це.Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.

Ну от, наприклад, чим Вас не влаштовує така аналітика ? Як на мене, цілком об'єктивний аналіз. Ну от, наприклад, чим Вас не влаштовує така? Як на мене, цілком об'єктивний аналіз.

Не влаштовує.Дата виходу 17 вересня, коли Росія вже оприділилася кого підтримувати. І вийшов у них. З одного боку Лука переміг, з іншого - протести закономірні, адже 38%.Тепер по суті:А по суті що вони зробили - ті протоколи, які були явно намальовані(Лука 90+ набрав) - вони ігнорували. Інші порахували - і в них вийшов 51%.Але це ж не вірно!Могли ж бути невеликі фальсифікації - +10%, +20%.Фальсифікації в сторону Тихановської не могло бути - надіюсь в це ви вірите.Отже серед порахованих ними протоколів - цифра Луки завищена.І останнє:фальсифікації - це не тільки чесний підрахунок!!! Є такі методи як: дострокове голосування, вброси, каруселі і т.д. Ми ж пам'ятаємо 2004 рік - які у нас були методи фальсифікації?Дострокове голосування - його можна сфальсифікувати на 100%.Такого роду фальсифікаціями можна добитись 5-10% без проблем. Але ніхто вже це не враховує тому що це квіточки! Тому що ТУПО НОМАЛЮВАТИ ПОТРІБНІ ЦИФРИ В ПРОТОКОЛІ - що вже може бути гірше?Ще два слова про "наблюдателей". "Наблюдатэля" можна вигнати з дільниці під час підрахунку - тому забудьте про якихось "наблюдателей", тим більше незалежних.