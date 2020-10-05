Ты слился как всегда У тебя гипертрофированные самомнение, надо быть чуть скромнее.
Самая смешная аналитика, которую я читал в прошлом году, была от тебя, когда ты на полном серьёзе перенес результаты голосования на каком-то зарубежном участке на всю Беларусь. Даже не хватило усилий мысли, вспомнить недавние выборы у нас и ту же самую ситуацию с победой Порошенко на зарубежных участках, и провалом а внутренних. Думать надо
lapay написав:За Лукашенка, само собою, скільки саме точно не відомо, але, скоріше за все, не меньше половини.
Ну неправда це. Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.
Ну от, наприклад, чим Вас не влаштовує така аналітика? Як на мене, цілком об'єктивний аналіз.
ну там в самой статье написано "Рассуждения выше исходят из предположения, что данные «Голоса» достоверны." и далее Кто стоит за «Голосом» все понятно расписано. оппозиционеры из американской компании считают, что они победили. у нас так каждая партия заявляет.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua написав:я тоже думаю, что выиграл дед, хоть и дорисовал себе... ну не потянула бы домохозяйка 50%+ - нет столько наивных или глупых людей. майданит всегда активное, но меньшинство.
Да? І де ж ті 50%+ "лукашистів"? На заводах вкалують? Лука ж збирав "свій" майдан. Чого ж там всього пару тисяч прийшло? І ті майже всі були чиновниками.
да, именно на заводах и вкалывают. а по вашему народ - это только толпы молодняка с флагами? ни одно более-менее крупное предприятие не остановилось - кто-то же на них работает, не? а что постоянно митинги устраивать? экономика валится (во всем мире) и дед все равно уже победил - смысл устраивать шоу? показать лузерам, что у него много сторонников? а зачем? проблема этого протеста в том, что он не внутренний, а инспирирован из-вне и это явно видно даже противникам деда.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
andrijk777 написав:Ну неправда це. Є дослідження, аналітика. Лука не набрав 50%.
Ну от, наприклад, чим Вас не влаштовує така аналітика? Як на мене, цілком об'єктивний аналіз.
Не влаштовує. Дата виходу 17 вересня, коли Росія вже оприділилася кого підтримувати. І вийшов у них 51% - ідеальний результат. З одного боку Лука переміг, з іншого - протести закономірні, адже 38%. Тепер по суті: А по суті що вони зробили - ті протоколи, які були явно намальовані(Лука 90+ набрав) - вони ігнорували. Інші порахували - і в них вийшов 51%. Але це ж не вірно! Могли ж бути невеликі фальсифікації - +10%, +20%. Фальсифікації в сторону Тихановської не могло бути - надіюсь в це ви вірите. Отже серед порахованих ними протоколів - цифра Луки завищена. І останнє: фальсифікації - це не тільки чесний підрахунок!!! Є такі методи як: дострокове голосування, вброси, каруселі і т.д. Ми ж пам'ятаємо 2004 рік - які у нас були методи фальсифікації? Дострокове голосування - його можна сфальсифікувати на 100%. Такого роду фальсифікаціями можна добитись 5-10% без проблем. Але ніхто вже це не враховує тому що це квіточки! Тому що ТУПО НОМАЛЮВАТИ ПОТРІБНІ ЦИФРИ В ПРОТОКОЛІ - що вже може бути гірше? Ще два слова про "наблюдателей". "Наблюдатэля" можна вигнати з дільниці під час підрахунку - тому забудьте про якихось "наблюдателей", тим більше незалежних.
andrijk777 написав:А по суті що вони зробили - ті протоколи, які були явно намальовані(Лука 90+ набрав) - вони ігнорували. Інші порахували - і в них вийшов 51%. Але це ж не вірно! Могли ж бути невеликі фальсифікації - +10%, +20%. Фальсифікації в сторону Тихановської не могло бути - надіюсь в це ви вірите. Отже серед порахованих ними протоколів - цифра Луки завищена.
Вони брали ті протоколи, які не протирічили їх онлайн голосуванню. І це ще не означає, що на відкинутих дільницях Лукашенко програв. В нас, на "порохоботних" онлайн-площадках, теж вигравав Порошенко, навіть на цьому форумі.
andrijk777 написав:І останнє: фальсифікації - це не тільки чесний підрахунок!!! Є такі методи як: дострокове голосування, вброси, каруселі і т.д. Ми ж пам'ятаємо 2004 рік - які у нас були методи фальсифікації? Дострокове голосування - його можна сфальсифікувати на 100%. Такого роду фальсифікаціями можна добитись 5-10% без проблем. Але ніхто вже це не враховує тому що це квіточки! Тому що ТУПО НОМАЛЮВАТИ ПОТРІБНІ ЦИФРИ В ПРОТОКОЛІ - що вже може бути гірше? Ще два слова про "наблюдателей". "Наблюдатэля" можна вигнати з дільниці під час підрахунку - тому забудьте про якихось "наблюдателей", тим більше незалежних.
Саме за чесні вибори і буде майбутня боротьба, бо боротьба за швидкі дострокові перевибори, фактично програна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.