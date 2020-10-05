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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:23

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:І це ще не означає що він виграв. :D Могли, при факті 30%, намалювати 90%. Які проблеми таке зробити?
У вас якісь дитячі ілюзії щодо "чесності" білоруських підрахуїв. Тіпа +30% могли намалювати, а +60% не могли :D :D :D .
До чого тут онлайн-площадки я не зрозумів?

Було - не було, так можна гадати до нескіченності. Не можна однозначно стверджувати, що Лукашенко програв чи виграв вибори, при гіпотетичному чесному підрахунку голосів. Навіть оціночні підрахунки опозиціонерів, з урахуванням фактору фальсифікації, не дають перемогу Тихановській.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:38

  lapay написав:Саме за чесні вибори і буде майбутня боротьба, бо боротьба за швидкі дострокові перевибори, фактично програна.

Яка боротьба за чесні вибори??? Ви точно перебуваєте в ілюзіях щодо системи в Білорусії.
Про які "чесні" вибори можна говорити, якщо навіть протоколи по дільницях засекречені!!!!! Навіть оскаржити в суді нічого не можна! Чи ви будете оскаржувати всю цифру по всій Білорусії - 80%? Таких доказів у вас немає - і ви в прольоті.
Система яку побудував Лука дуже проста:
Я влада -> я фальсифікую вибори(тупо малюю що хочу) -> по закону я переміг(тому що "у нас" такий закон) -> я влада.
ВСЕ! Таку систему вже зробив Путін(поки він не задіяв її по повній). Таку систему хотів побудувати і Яник, але не встиг - не "дожив" до виборів. :D
Зміни СИСТЕМИ не буде! - це ж очевидно. Тому при Лукашенко чесних виборів вже ніколи не буде!
Та й білоруси це все прекрасно розуміють... Головна їх вимога - "Луку геть", а не "чесні вибори".
*боротьби за швидкі дострокові перевибори, фактично не було. Обидві сторони прекрасно знають який буде результат "перевиборів".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 06 жов, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:41

  lapay написав:Не можна однозначно стверджувати, що Лукашенко програв чи виграв вибори, при гіпотетичному чесному підрахунку голосів. Навіть оціночні підрахунки опозиціонерів, з урахуванням фактору фальсифікації, не дають перемогу Тихановській.

З цим я згідний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:56

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Система яку побудував Лука дуже проста:
Я влада -> я фальсифікую вибори(тупо малюю що хочу) -> по закону я переміг(тому що "у нас" такий закон) -> я влада.
ВСЕ! Таку систему вже зробив Путін(поки він не задіяв її по повній). Таку систему хотів побудувати і Яник, але не встиг - не "дожив" до виборів. :D
Зміни СИСТЕМИ не буде! - це ж очевидно. Тому при Лукашенко чесних виборів вже ніколи не буде!

Тут психологичний момент. Я лідер, мене любить народ, сусіди-диктатори, Путін і Цзіньпін набирають по 80-90%, а я що, гірше? Тому і фальшували. Після протестів повторити таки фантастичні цифри буде вже точно самовбиством, доведеться йди на чесні вибори, хай буде перемога з 60%, але перемога.
Навіть диктаторам потрібна народна підтримка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:08

  lapay написав:Тут психологичний момент. Я лідер, мене любить народ, сусіди-диктатори, Путін і Цзіньпін набирають по 80-90%, а я що, гірше? Тому і фальшували.

Ок. Припустимо.
  lapay написав:Після протестів повторити таки фантастичні цифри буде вже точно самовбиством, доведеться йди на чесні вибори, хай буде перемога з 60%, але перемога.
Навіть диктаторам потрібна народна підтримка.

А якщо буде 30% :D :D Що робити? Збирати манатки і в Ростов? Чи куди?
Ні! Не буде ніяких чесних виборів. Забудьте!
Самовбивство - це якраз чесні вибори! А 80% - це не самовбивство. :D
Я навіть думаю що Лука може повторити 80% через 5 років і навіть оком не моргне.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:18

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:А якщо буде 30% :D :D Що робити? Збирати манатки і в Ростов? Чи куди?
Ні! Не буде ніяких чесних виборів. Забудьте!
Самовбивство - це якраз чесні вибори! А 80% - це не самовбивство. :D
Я навіть думаю що Лука може повторити 80% через 5 років і навіть оком не моргне.

30% буде в того, кого не підтримає Путін, а 60% в того, кого він підтримає. Якщо в нього не поміняється фаворит, то буде Лукашенко. Тихановська вже планує зустрітися з Путіним, бо розуміє, хто справжній хазяїн в хаті.
Само собою, "чесними" вибори будуть відносно того свавілля, що було, але опозиційним кандитатам дадуть вільно висуватись і будуть спостерігачі на виборах, імхо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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