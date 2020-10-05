Додано: Вів 06 жов, 2020 14:38

lapay написав: Саме за чесні вибори і буде майбутня боротьба, бо боротьба за швидкі дострокові перевибори, фактично програна. Саме за чесні вибори і буде майбутня боротьба, бо боротьба за швидкі дострокові перевибори, фактично програна.

*боротьби за швидкі дострокові перевибори, фактично не було. Обидві сторони прекрасно знають який буде результат "перевиборів".

Яка боротьба за чесні вибори??? Ви точно перебуваєте в ілюзіях щодо системи в Білорусії.Про які "чесні" вибори можна говорити, якщо навіть!!!!!Чи ви будете оскаржувати всю цифру по всій Білорусії - 80%? Таких доказів у вас немає - і ви в прольоті.Система яку побудував Лука дуже проста:Я влада -> я фальсифікую вибори(тупо малюю що хочу) -> по закону я переміг(тому що "у нас" такий закон) -> я влада.ВСЕ! Таку систему вже зробив Путін(поки він не задіяв її по повній). Таку систему хотів побудувати і Яник, але не встиг - не "дожив" до виборів.Зміни СИСТЕМИ не буде! - це ж очевидно. Тому при Лукашенко чесних виборів вже ніколи не буде!Та й білоруси це все прекрасно розуміють... Головна їх вимога - "Луку геть", а не "чесні вибори".