Додано: Вів 06 жов, 2020 17:47

Боже, шо за бред?

В Киргизии основные активы - РФ, и они сохранили их ликвидность - опустили стоимость рабочей силы и отвели глаза аборигенов от внимания к их деятельности.

В Белоруси - та же картинка - Лукашенко лично выразил свою готовность быть активным членом Таёжного Союза.

И после выборов пал с челобитной в ноги к Х..лу.

В Армении - Карабах, это официально территория Азербайджана и армяне её оккупируют. После освобождения Карабаха - Армения не будет иметь другого варианта, как вступить в Таёжный Союз, без выставления условий и претензий на собственные Права.



Во всех случаях население попадает на лишение будь якых национальных Прав - и полное вассализация от РФ. (кто-то считает, что в РФ с этим всё хорошо? РФ, сегодня как воздух нужно "пушечное мясо", а ещё лучше, с не РФским происхождением, ведь чьими-то руками нужно "поднимать" стоимость энергоносителей по всему миру, стабилизировать экспортные поступления от поставок оружия, для чего и разносить "рузкий мир" - для процветания, за счёт грабежа, но не экономического и политического развития)

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 жов, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.