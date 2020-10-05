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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:47
Боже, шо за бред?
В Киргизии основные активы - РФ, и они сохранили их ликвидность - опустили стоимость рабочей силы и отвели глаза аборигенов от внимания к их деятельности.
В Белоруси - та же картинка - Лукашенко лично выразил свою готовность быть активным членом Таёжного Союза.
И после выборов пал с челобитной в ноги к Х..лу.
В Армении - Карабах, это официально территория Азербайджана и армяне её оккупируют. После освобождения Карабаха - Армения не будет иметь другого варианта, как вступить в Таёжный Союз, без выставления условий и претензий на собственные Права.
Во всех случаях население попадает на лишение будь якых национальных Прав - и полное вассализация от РФ. (кто-то считает, что в РФ с этим всё хорошо? РФ, сегодня как воздух нужно "пушечное мясо", а ещё лучше, с не РФским происхождением, ведь чьими-то руками нужно "поднимать" стоимость энергоносителей по всему миру, стабилизировать экспортные поступления от поставок оружия, для чего и разносить "рузкий мир" - для процветания, за счёт грабежа, но не экономического и политического развития)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 06 жов, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:53
Schmit написав:
В Киргызстане, или как раньше говорили в Киргизии, вообще нет демократии, и в принципе уж точно местное дикарство не может служить примером для цивилизованной страны.
Я можно сказать со знанием дела говорю, так как пробыл в Киргизии три года чистого времени.
Матушка у меня родилась там в городе Джалал-Абад, престарелую тётушку матушки там убили лет пятнадцать назад. Взяла квартиранта киргиза, затем якобы упала и пробила голову, но выяснилось что перед смертью она якобы завещала квартиру этому киргизу.
Когда пришли с заявлением к начальнику тамошней милиции, он открытым текстом сказал нам, чтобы убирались с его города, иначе горло перережут. И это 21-й век )))
На юге больше узбеков, которые считают киргизов тупыми и ленивыми. Киргизы считают узбеков сволочами и тихо ненавидят. Периодически они жестоко режут друг друга.
В принципе вся страна разделена на две территории - одна подконтрольна северному клану, одна южному клану. Причём по факту они полуавтономны, на другую территорию без согласия соответствующего клана никого нельзя назначить, местные милиции подчиняются кланам.
Оба президента, и действующий, и тот который сидел и которого освободили, типично азиатско-пророссийские. Сейчас один клан сместит другой клан, потом наоборот.
Они уже третий раз за последние годы захватывают местный Белый президентский Дом, а счастья всё нет ))) Каким они могут служить примером )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:59
freeze написав:
На юге больше узбеков, которые считают киргизов тупыми и ленивыми. Киргизы считают узбеков сволочами и тихо ненавидят. Периодически они жестоко режут друг друга.
В принципе вся страна разделена на две территории - одна подконтрольна северному клану, одна южному клану. Причём по факту они полуавтономны, на другую территорию без согласия соответствующего клана никого нельзя назначить, местные милиции подчиняются кланам.
Вы забыли упомянуть о Президент беженце в Белоруси.
Но Вами упомянутое - не напоминает ли сегодняшнее состояние Украины?
freeze написав:
Оба президента, и действующий, и тот который сидел и которого освободили, типично азиатско-пророссийские. Сейчас один клан сместит другой клан, потом наоборот.
Они уже третий раз за последние годы захватывают местный Белый президентский Дом, а счастья всё нет ))) Каким они могут служить примером
)))
Вы озвучили самостоятельно, то о чём и подумать не могли!!!
Вернее указать правильно.
И официально озвучить: Кто за этим стоит? И чей гешефт?Там со строительством "Шелкового Пути" резко изменилась ситуация
!!! И появились новые системные заинтересованные лица. Отсюда РФ жаждет тотального контроля над вассалами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 06 жов, 2020 18:10
Я про Киргизію мало знаю, тому спорити не буду.
Але як мінімум у них було вже 4 президенти - яка неяка змінність влади є.
А що щастя немає - а воно у них було? А в сусідів їхніх є?
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andrijk777
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Додано: Вів 06 жов, 2020 18:34
andrijk777 написав:
Я про Киргизію мало знаю, тому спорити не буду.
Але як мінімум у них було вже 4 президенти - яка неяка змінність влади є.
А що щастя немає - а воно у них було? А в сусідів їхніх є?
Бінго!!!!
Ви у чотирьох реченнях спромоглися дати відповідь, та поставити на неї два речення у якості питання.
Навіть я на таке не спромігся б.
Это и есть отвлечение населения от насущных проблем.
А мир, в это самое время, уходит на новый технологический виток - где такие страны(и древние цивилизации, при чём не по их собственной инициативе) остаются за бортом цивилизации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 18:35
Гілку ще не закрили?
Я ж вам одразу сказав, що нічого в Білорусі не буде.
Розходьтесь флудерасти.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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