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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:00
andrijk777 написав:
Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану.
Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.
Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались.
Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться
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Аlександр
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:42
Аlександр написав: andrijk777 написав:
Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану.
Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.
Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались.
Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться
В англо-пшекских режимах вибори чесні, в Білорусії - ні.
Якщо влада робить що "не те" її просто переобирають.
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andrijk777
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Додано: Чет 08 жов, 2020 00:25
andrijk777 написав: Аlександр написав: andrijk777 написав:
Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану.
Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.
Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались.
Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться
В англо-пшекских режимах вибори чесні, в Білорусії - ні.
Якщо влада робить що "не те" її просто переобирають.
вы тролль? или настолько наивный ...?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Чет 08 жов, 2020 00:29
по-перше що таке "англо-пшекские режимы"?
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andrijk777
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