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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:00

  andrijk777 написав:Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану.
Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.

Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались.
Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:42

  Аlександр написав:
  andrijk777 написав:Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану.
Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.

Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались.
Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться :roll:

В англо-пшекских режимах вибори чесні, в Білорусії - ні.
Якщо влада робить що "не те" її просто переобирають.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:25

  andrijk777 написав:
  Аlександр написав:
  andrijk777 написав:Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану.
Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.

Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались.
Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться :roll:

В англо-пшекских режимах вибори чесні, в Білорусії - ні.
Якщо влада робить що "не те" її просто переобирають.

вы тролль? или настолько наивный ...?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:29

    по-перше що таке "англо-пшекские режимы"?
    andrijk777
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      #<1 ... 140141142143
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