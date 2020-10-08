andrijk777 написав:Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану. Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.
Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались. Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться
В англо-пшекских режимах вибори чесні, в Білорусії - ні. Якщо влада робить що "не те" її просто переобирають.
andrijk777 написав:Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану. Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.
Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались. Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться
В англо-пшекских режимах вибори чесні, в Білорусії - ні. Якщо влада робить що "не те" її просто переобирають.
вы тролль? или настолько наивный ...?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Ха-ха, Лука молодець. Грає до кінця. М'яч уже повністю на стороні Лукашенко і все більше і більше позиція Лукашенко стає стабільнішою.
оказалось, что действительно эффективно цветная революция рассыпается от ударов дубинками омона. а где-то в ростове сидит грустный янукович и думает и чего не разогнал всех беркутом...
Ну да... Якби розігнав усіх беркутом, то булою 1000+ смертей і Яник міг би не добігти до Ростова а закінчити як Каддафі. Не треба робити з Януковича боягуза. Просто суперник в нього був покруче. Якщо коротко - в Україні було 2 гравці і вони грали партію. В Білорусії фактично є тільки один гравець, інша сторона не гравець а статист.