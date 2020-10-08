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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:42

  Аlександр написав:
  andrijk777 написав:Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану.
Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.

Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались.
Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться :roll:

В англо-пшекских режимах вибори чесні, в Білорусії - ні.
Якщо влада робить що "не те" її просто переобирають.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:25

  andrijk777 написав:
  Аlександр написав:
  andrijk777 написав:Як бачимо Білорусь в питаннях демократії сильно відстала не тільки від України, а від Киргизстану.
Революція - це процес років, а не просто вийшли на вулицю і перемогли. Якщо 26 років нічого не робити - то і диктатора за місяць-другий не прогониш.

Особенно это касается англо-пшекских режимов, которые свою чернь под предлогом коронавируса во всю ограничивают и насильно загоняют по домам, а бульбашей табунами гонят на улицу, чтобы они там все позаражались.
Или англо-пшекские бульбаводы рассчитывают на дубинки доблестного ОМОНа, которые ударят по вирусу, смоют его водометами и нейтрализуют перцовым газом, не дав распространиться :roll:

В англо-пшекских режимах вибори чесні, в Білорусії - ні.
Якщо влада робить що "не те" її просто переобирають.

вы тролль? или настолько наивный ...?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:29

    по-перше що таке "англо-пшекские режимы"?
    andrijk777
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    Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:05

    Светлана Тихановская и Валерий Цепкало объявлены в розыск в России

    Ха-ха, Лука молодець.
    Грає до кінця. М'яч уже повністю на стороні Лукашенко і все більше і більше позиція Лукашенко стає стабільнішою.
    andrijk777
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    Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:37

      andrijk777 написав:Светлана Тихановская и Валерий Цепкало объявлены в розыск в России

    Ха-ха, Лука молодець.
    Грає до кінця. М'яч уже повністю на стороні Лукашенко і все більше і більше позиція Лукашенко стає стабільнішою.

    оказалось, что действительно эффективно цветная революция рассыпается от ударов дубинками омона. а где-то в ростове сидит грустный янукович и думает и чего не разогнал
    всех беркутом...
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:04

        jj1981ua написав:
        andrijk777 написав:Светлана Тихановская и Валерий Цепкало объявлены в розыск в России

      Ха-ха, Лука молодець.
      Грає до кінця. М'яч уже повністю на стороні Лукашенко і все більше і більше позиція Лукашенко стає стабільнішою.

      оказалось, что действительно эффективно цветная революция рассыпается от ударов дубинками омона. а где-то в ростове сидит грустный янукович и думает и чего не разогнал
      всех беркутом...

      Ну да... :D
      Якби розігнав усіх беркутом, то булою 1000+ смертей і Яник міг би не добігти до Ростова а закінчити як Каддафі. :D :D
      Не треба робити з Януковича боягуза. Просто суперник в нього був покруче.
      Якщо коротко - в Україні було 2 гравці і вони грали партію. В Білорусії фактично є тільки один гравець, інша сторона не гравець а статист.
      andrijk777
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        #<1 ... 140141142143
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