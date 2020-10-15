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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:34

  freeze написав:Тема Киргызстана умерла еще не успев родится.
Тема Таджикистана с вечным Рахмоном не зашла сразу.

Сейчас через несколько недель в Молдове будут выборы, там по слухам уже пошло финансирование соросят на цветную революцию. Вот там уже будет веселее и конкурсы будут интереснее.

Нет, как я выше предположил, скорее всего все жирные коты и киты следят за выборами в США, и им не до туземцев.
А местные шаманы и шпана не имеют ни ума, ни фантазии, ни денег для "оригинального креатива". Максимум - макароны (гречка - дорого), и титушня
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:57

  detroytred написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов

Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.https://teletrade.com.ua/analytics/quote/NKE

Так, если оно (паливо) и стоило копейки, то нужно было его впаривать задорого что ли?))

Здоровый, в меру протекционизм тоже должен быть.


Полностью согласна. Конечно должен быть
wombat
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:58

Лука, звичайно, молодець.
Фактично в нього залишилася одна, остання проблема - політичні в'язні.
І він відразу, оперативно цю проблему вирішує. Після вирішення цієї проблеми можна 100% гарантувати що "революція" загнулася. Якщо це можна було назвати революцією, звичайно.

Всілякі розмови про розділення повноважень, зміна конституції - це все бред. Тому що якщо буде погано - то винуватий все-рівно буде Лукашенко, я якщо добре, то навіщо з кимось ділити успіх.

Тому скоріш за все чекаємо наступних виборів 2025 року.
А нам буде цікаво подивитись як буде жити європейська країна в умовах ізоляції від Європи, зате з дружбою з Росією.
Поки що статистика явно не на користь Росії, але з Білоруссю не все так однозначно. В принципі Росія може профінансувати Білорусь. Раз далеку Венесуелу фінансували, то найближчого і найріднішого союзника гріх не фінансувати. :D

Як завжди запасаємось попкорном.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:18

  andrijk777 написав:Лука, звичайно, молодець.
Фактично в нього залишилася одна, остання проблема - політичні в'язні.

и в чем проблема? это не его проблема, а тех, кто их завербовал. пусть вытягивают своих агентов, а то некрасиво выглядит в глазах "будущих компрадоров".
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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