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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 141142143144 Додано: Сер 14 жов, 2020 12:34 freeze написав: Тема Киргызстана умерла еще не успев родится.

Тема Таджикистана с вечным Рахмоном не зашла сразу.



Сейчас через несколько недель в Молдове будут выборы, там по слухам уже пошло финансирование соросят на цветную революцию. Вот там уже будет веселее и конкурсы будут интереснее. Тема Киргызстана умерла еще не успев родится.Тема Таджикистана с вечным Рахмоном не зашла сразу.Сейчас через несколько недель в Молдове будут выборы, там по слухам уже пошло финансирование соросят на цветную революцию. Вот там уже будет веселее и конкурсы будут интереснее.

Нет, как я выше предположил, скорее всего все жирные коты и киты следят за выборами в США, и им не до туземцев.

А местные шаманы и шпана не имеют ни ума, ни фантазии, ни денег для "оригинального креатива". Максимум - макароны (гречка - дорого), и титушня Нет, как я выше предположил, скорее всего все жирные коты и киты следят за выборами в США, и им не до туземцев.А местные шаманы и шпана не имеют ни ума, ни фантазии, ни денег для "оригинального креатива". Максимум - макароны (гречка - дорого), и титушня Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12852 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7251 раз. Подякували: 3392 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 12:57 detroytred написав: lapay написав: 19yuriy91 написав: друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов

Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху. https://teletrade.com.ua/analytics/quote/NKE Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.

Так, если оно (паливо) и стоило копейки, то нужно было его впаривать задорого что ли?))



Здоровый, в меру протекционизм тоже должен быть. Так, если оно (паливо) и стоило копейки, то нужно было его впаривать задорого что ли?))Здоровый, в меру протекционизм тоже должен быть.



Полностью согласна. Конечно должен быть Полностью согласна. Конечно должен быть wombat Повідомлень: 4 З нами з: 10.02.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 14:58

Фактично в нього залишилася одна, остання проблема - політичні в'язні.

І він відразу, оперативно цю проблему вирішує. Після вирішення цієї проблеми можна 100% гарантувати що "революція" загнулася. Якщо це можна було назвати революцією, звичайно.



Всілякі розмови про розділення повноважень, зміна конституції - це все бред. Тому що якщо буде погано - то винуватий все-рівно буде Лукашенко, я якщо добре, то навіщо з кимось ділити успіх.



Тому скоріш за все чекаємо наступних виборів 2025 року.

А нам буде цікаво подивитись як буде жити європейська країна в умовах ізоляції від Європи, зате з дружбою з Росією.

Поки що статистика явно не на користь Росії, але з Білоруссю не все так однозначно. В принципі Росія може профінансувати Білорусь. Раз далеку Венесуелу фінансували, то найближчого і найріднішого союзника гріх не фінансувати.



Як завжди запасаємось попкорном. Лука, звичайно, молодець.І він відразу, оперативно цю проблему вирішує. Після вирішення цієї проблеми можна 100% гарантувати що "революція" загнулася. Якщо це можна було назвати революцією, звичайно.Всілякі розмови про розділення повноважень, зміна конституції - це все бред. Тому що якщо буде погано - то винуватий все-рівно буде Лукашенко, я якщо добре, то навіщо з кимось ділити успіх.Тому скоріш за все чекаємо наступних виборів 2025 року.А нам буде цікаво подивитись як буде жити європейська країна в умовах ізоляції від Європи, зате з дружбою з Росією.Поки що статистика явно не на користь Росії, але з Білоруссю не все так однозначно. В принципі Росія може профінансувати Білорусь. Раз далеку Венесуелу фінансували, то найближчого і найріднішого союзника гріх не фінансувати.Як завжди запасаємось попкорном. andrijk777

Повідомлень: 2612 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:18 andrijk777 написав: Лука, звичайно, молодець.

Фактично в нього залишилася одна, остання проблема - політичні в'язні.

Лука, звичайно, молодець.

и в чем проблема? это не его проблема, а тех, кто их завербовал. пусть вытягивают своих агентов, а то некрасиво выглядит в глазах "будущих компрадоров". и в чем проблема? это не его проблема, а тех, кто их завербовал. пусть вытягивают своих агентов, а то некрасиво выглядит в глазах "будущих компрадоров". один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Повідомлень: 423 З нами з: 01.03.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 141142143144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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