freeze написав:Тема Киргызстана умерла еще не успев родится. Тема Таджикистана с вечным Рахмоном не зашла сразу.
Сейчас через несколько недель в Молдове будут выборы, там по слухам уже пошло финансирование соросят на цветную революцию. Вот там уже будет веселее и конкурсы будут интереснее.
Нет, как я выше предположил, скорее всего все жирные коты и киты следят за выборами в США, и им не до туземцев. А местные шаманы и шпана не имеют ни ума, ни фантазии, ни денег для "оригинального креатива". Максимум - макароны (гречка - дорого), и титушня
19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.https://teletrade.com.ua/analytics/quote/NKE
Так, если оно (паливо) и стоило копейки, то нужно было его впаривать задорого что ли?))
Лука, звичайно, молодець. Фактично в нього залишилася одна, остання проблема - політичні в'язні. І він відразу, оперативно цю проблему вирішує. Після вирішення цієї проблеми можна 100% гарантувати що "революція" загнулася. Якщо це можна було назвати революцією, звичайно.
Всілякі розмови про розділення повноважень, зміна конституції - це все бред. Тому що якщо буде погано - то винуватий все-рівно буде Лукашенко, я якщо добре, то навіщо з кимось ділити успіх.
Тому скоріш за все чекаємо наступних виборів 2025 року. А нам буде цікаво подивитись як буде жити європейська країна в умовах ізоляції від Європи, зате з дружбою з Росією. Поки що статистика явно не на користь Росії, але з Білоруссю не все так однозначно. В принципі Росія може профінансувати Білорусь. Раз далеку Венесуелу фінансували, то найближчого і найріднішого союзника гріх не фінансувати.
jj1981ua написав: это не его проблема, а тех, кто их завербовал. пусть вытягивают своих агентов, а то некрасиво выглядит в глазах "будущих компрадоров".
Цікаво, а Зеленського хто завербував?
беня с ахметовым (судя по результатам)
Они сами люди подневольные. Посмотри нанимателя 95го квартала в Омане. Судя по сегодняшней ситуации - сценарий происходящего, сегодня в Украине, и режиссёры работают московские.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.