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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:03

  jj1981ua написав:короче, рЭволюция все. несите новую.

"Класична революція" вже закінчилась, але народ незадоволений. Зміна влади може відбутися за рік, за два.
Зараз вони ніби бастують, але яка реальна масовість забастовок важко сказати, бо СМІ дуже перебільшують все.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:11

Хз, что это за блогир, но видос показался интересным:

А што такое? Еўропа не спадабалася?

А, змагары? Чего носы повесили — вы ж ради этого на Бацьку тявкали. Предлагали же вам на Украину полюбоваться, но у вас же «другое», латвийского разлива. Жрите теперь, подонки, не обляпайтесь.

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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:56

  andrijk777 написав:
  jj1981ua написав:короче, рЭволюция все. несите новую.

"Класична революція" вже закінчилась, але народ незадоволений.

Ну так, давайте им на помощь отправим грозные отряды вуйков удачи по аналогии с неудачниками Гуайдо 8)
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