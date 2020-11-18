"Класична революція" вже закінчилась, але народ незадоволений. Зміна влади може відбутися за рік, за два.
Зараз вони ніби бастують, але яка реальна масовість забастовок важко сказати, бо СМІ дуже перебільшують все.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 14:03
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:11
Хз, что это за блогир, но видос показался интересным:
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 18 лис, 2020 23:56
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