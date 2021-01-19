Да нее - Киргизию они официально за 1 рубль купили.(систему газораспределения и её эксплуатацию - хотя, что в Узбекистане в Ферганской долине - газ, что в Казахстане - газ ), и "заводик один на Иссык-Куле" Оттуда выходить РФ нельзя - да и невозможно ибо на 100% контроль из РФ. - А то, что "происходит" - в полном объёме ложиться в концепцию владения Киргизией.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
- Кто будет официальным "Смотрящим" союзного государства "Таёженный Союз" Отсюда ... про болезнь х...ла, и внутридворцовая мишура, с отравлениями,.... вокруг других имеющих претензии на трон. Амбиции у всех непомерные.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.