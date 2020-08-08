Україна в січні-липні скоротила імпорт вугілля в грошовому еквіваленті на 31,8% в порівнянні з тим же періодом 2019 року, до $1,09 млрд.
Дивися повний текст Україна заощадила $598 млн на вугіллі.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 10:50
Україна заощадила $598 млн на вугіллі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна заощадила $598 млн на вугіллі.
Додано: Пон 17 сер, 2020 10:51
Навіщо імпортувати, як що в Україні НАДЛИШОК ввласного вугілля?))))))))))))))) https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... shahtaryam
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