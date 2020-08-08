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Україна заощадила
$598 млн на вугіллі

Україна заощадила $598 млн на вугіллі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:50

Україна заощадила $598 млн на вугіллі

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-липні скоротила імпорт вугілля в грошовому еквіваленті на 31,8% в порівнянні з тим же періодом 2019 року, до $1,09 млрд.

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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:51

Навіщо імпортувати, як що в Україні НАДЛИШОК ввласного вугілля?))))))))))))))) https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... shahtaryam
summagisdives
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