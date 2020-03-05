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Артем Ковбель: в гонитві
за успіхом. Принципи перших

Артем Ковбель: в гонитві за успіхом. Принципи перших
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:56

Артем Ковбель: в гонитві за успіхом. Принципи перших

Пропонуємо до обговорення:
Чим відрізняється успішна людина від неуспішної?

Дивися повний текст Артем Ковбель: в гонитві за успіхом. Принципи перших.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:57

крч: плагиат, мыло, про черчиля наоборот знаю по ночам работал, много пил и курил.
Ночью надо другими делами заниматься а не отвечать на звонки клиентов, коллег и т.п., а важные звонки в любом случает будут в формальних и неформальних обстановках.
Единственное что понравилось вспомнили Биг Мани и Черняка.
vitaliy_panchuk
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