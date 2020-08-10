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З 1 вересня ДПС відновить трудові
перевірки щодо зарплат...

З 1 вересня ДПС відновить трудові перевірки щодо зарплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:58

З 1 вересня ДПС відновить трудові перевірки щодо зарплат...

Пропонуємо до обговорення:
Через мораторій на проведення перевірок недобросовісні підприємці офіційно не працевлаштовують своїх працівників.

Дивися повний текст З 1 вересня ДПС відновить трудові перевірки щодо зарплат «в конвертах».
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:58

новость тоже самое что с 1 сентября дети пойдут в школу
vitaliy_panchuk
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:12

  vitaliy_panchuk написав:новость тоже самое что с 1 сентября дети пойдут в школу

А что, уже есть инфонмация, что таки пойдут?
_hunter
 
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