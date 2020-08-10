Через мораторій на проведення перевірок недобросовісні підприємці офіційно не працевлаштовують своїх працівників.
Дивися повний текст З 1 вересня ДПС відновить трудові перевірки щодо зарплат «в конвертах».
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Додано: Пон 17 сер, 2020 10:58
З 1 вересня ДПС відновить трудові перевірки щодо зарплат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 вересня ДПС відновить трудові перевірки щодо зарплат «в конвертах».
Додано: Пон 17 сер, 2020 11:12
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:44
жду следующего "красного" карантина по всей стране - может разгонят фискалов... А зачем они нужны без работы? ФОПы и так уже на издыхании, так шо добейте, шоб не мучались.
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