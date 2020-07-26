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Стало відомо, хто розроблятиме економічну стратегію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 сер, 2020 11:07
Пропонуємо до обговорення:
Близько 60 компаній і щонайменше 30 аналітичних центрів об'єдналися в Центр економічного відновлення, на базі якого розроблятиметься Національна економічна стратегія-2030.
Дивися повний текст Стало відомо, хто розроблятиме економічну стратегію України до 2030 року
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Додано: Пон 17 сер, 2020 11:07
Разделяй и властвуй.
1го нормального центра достаточно.
Размазали ответственность по столу, много - значит никого.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 13:42
Запад нам поможет.
Не помню кто сказал. Бендер или Зе.
Хотя какая разница.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:44
Насколько я понимаю, переплюнули даже "Куля в лоба", с "забором на границе".
Восстановление ожидается в виде проектов на восстановление?
- А как тем, кто бесплатно работает?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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