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Стало відомо, хто розроблятиме
економічну стратегію...

Стало відомо, хто розроблятиме економічну стратегію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:07

Стало відомо, хто розроблятиме економічну стратегію...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 60 компаній і щонайменше 30 аналітичних центрів об'єдналися в Центр економічного відновлення, на базі якого розроблятиметься Національна економічна стратегія-2030.

Дивися повний текст Стало відомо, хто розроблятиме економічну стратегію України до 2030 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:07

Разделяй и властвуй.
1го нормального центра достаточно.
Размазали ответственность по столу, много - значит никого.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:42

Запад нам поможет.
Не помню кто сказал. Бендер или Зе.
Хотя какая разница.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:44

Re: Стало відомо, хто розроблятиме економічну стратегію...

Насколько я понимаю, переплюнули даже "Куля в лоба", с "забором на границе", "пенсионной реформой",... .
Восстановление ожидается в виде проектов на восстановление?
- А как тем, кто бесплатно работает?
Что бы жила страна родная?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 17 сер, 2020 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:46

Олигархи собрались обговорить разделение пирога и сфер влияний.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:21

Мало. План Маршалла, реформа Ататюрка, стратегия Бендукидзе. И только в Украине 30 центров плюс 60 компаний что то пишут для очередного "кулявлоба". Хотя они, как Фениксы возрождаются, вот только из говна.
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:04

Ворьё обсуждает стратегию воровства.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 02:46

ну-ну. с нетерпением жду, что же родят )
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