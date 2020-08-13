Глава Нацбанку спростував чутки про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків.
Дивися повний текст Голова НБУ не бачить причин для побоювань щодо емісії гривні.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 11:36
Голова НБУ не бачить причин для побоювань щодо емісії гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НБУ не бачить причин для побоювань щодо емісії гривні.
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