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Голова НБУ не бачить причин для
побоювань щодо емісії гривні

Голова НБУ не бачить причин для побоювань щодо емісії гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:36

Голова НБУ не бачить причин для побоювань щодо емісії гривні

Пропонуємо до обговорення:
Глава Нацбанку спростував чутки про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків.

Дивися повний текст Голова НБУ не бачить причин для побоювань щодо емісії гривні.
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