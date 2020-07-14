Стрімкий розвиток технологій значно змінив сферу споживчого кредитування.
Дивися повний текст Олена Васіна: яке майбутнє чекає на офлайн кредитування.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 12:34
Олена Васіна: яке майбутнє чекає на офлайн кредитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олена Васіна: яке майбутнє чекає на офлайн кредитування.
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:34
Все переходит в онлай и когда все банки подключаться к BankId и клиенты начнут активно пользоваться этим инструментом, тогда эпоха оффлайн кредитование закончится!
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