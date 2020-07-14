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Олена Васіна: яке майбутнє
чекає на офлайн кредитування

Олена Васіна: яке майбутнє чекає на офлайн кредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:34

Олена Васіна: яке майбутнє чекає на офлайн кредитування

Пропонуємо до обговорення:
Стрімкий розвиток технологій значно змінив сферу споживчого кредитування.

Дивися повний текст Олена Васіна: яке майбутнє чекає на офлайн кредитування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:34

Все переходит в онлай и когда все банки подключаться к BankId и клиенты начнут активно пользоваться этим инструментом, тогда эпоха оффлайн кредитование закончится!
KULANDALE
 
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